Рубль во вторник, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 73,0-74,0 руб./$1 - "Универ Капитал"

Рубль во вторник, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 73,0-74,0 руб./$1 и на уровне 87,0-88,0 руб./EUR1, говорится в комментарии исполнительного директора департамента рынка капиталов "Универ Капитала" Артема Тузова.

"Российская валюта укрепляется к доллару и евро на фоне растущего интереса к рисковым активам и за счет дорожающей нефти. Сырье пошло в рост на фоне данных о высоком спросе на нефть в Китае в январе и феврале 2021г (+17% к уровню прошлого года). Также фактором поддержки российской валюты выступает принятие пакета стимулов в США на 1,9 трлн долларов. Однако в большинстве стран Европы начались сложности с проведением вакцинации препаратом от Astrazeneсa и фиксируется начало третьей волны пандемии, что в ближайшей перспективе может стать фактором для снижения позитива на рынках", - отмечает Тузов.

После роста в течение дня к вечеру нефтяные котировки перешли к коррекции. Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 1,14% и составила $68,43 за баррель. Цена апрельских контрактов на нефть WTI уменьшилась на 1,2% и составила $64,82 за баррель, констатирует эксперт "Универ Капитала".

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