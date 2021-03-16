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16 марта 2021 года 09:34
Потенциал для роста котировок нефти выглядит ограниченным - BCS Express
Потенциал для роста котировок нефти выглядит ограниченным, говорится в комментарии BCS Express. "Котировки нефти в понедельник продолжили пятничное снижение на фоне отсутствия новых драйверов для роста. Текущее снижение вполне укладывается в логику горизонтальной коррекции после ралли. В качестве дополнительного фактора давления агентство Reuters указывает на консенсус-прогноз аналитиков по поводу запасов нефти в США. По информации агентства, эксперты ожидают еще одну неделю роста. Фьючерсы на Brent с утра торгуются около $68 за баррель. Пока восходящий тренд остается в силе, на что указывают растущие минимумы и направленные вверх трендовые индикаторы. Потенциал для роста выглядит ограниченным, но при повторном закреплении выше $70 может открыться дорога для еще одного короткого импульса в район $73,2", - отмечает эксперт инвесткомпании Игорь Галактионов. Также аналитик напоминает, что во вторник ночью данные опубликует Американский институт нефти, а в среду вечером официальную статистику представит EIA. В понедельник Управление энергетической информации США (EIA) опубликовало ежемесячный отчет по буровой активности Drilling Productivity Report. Прогнозы по добыче остаются консервативными, несмотря на высокие цены. Ведомство ожидает, что добыча нефти на ключевых сланцевых участках в апреле сократится на 46 тыс. б/с. Мартовский прогноз остался неизменным на уровне 7,5 млн б/с. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: МИР-НЕФТЬ-ПРОГНОЗ
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