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16 марта 2021 года 09:20
Индекс Мосбиржи откроет торги во вторник, скорее всего, нейтрально - "Алор Брокер"
Индекс Мосбиржи откроет торги во вторник, скорее всего, нейтрально, говорится в комментарии инвесткомпании "Алор Брокер". "Перед нашим открытием внешний фон опять нейтральный. Американские фьючерсы торгуются около нуля, но при этом продолжает показывать намерение скорректироваться нефть, которая теряет около 0,7%. Поддержкой для нефти выступает отметка $67 за баррель. Скорее всего, во вторник котировки останутся в коридоре $67-70 за баррель. Gоэтому откроемся мы около вечернего закрытия. Быть может, видя ситуацию с нефтью, начнется фиксация прибыли в нефтяных бумагах, многие из которых выглядят локально перекупленными", - отмечает главный аналитик инвесткомпании Алексей Антонов. Эксперт также рекомендует обратить внимание на "Газпром нефть", которая в последнее время отстала от рынка. Если "Роснефть" в последние недели неоднократно переписывала исторические максимумы, а "ЛУКОЙЛу" осталось подрасти до них несколько процентов, то "Газпром нефти" до покорения рекордов нужно пройти длинный путь в 25%. Аналитик не исключает, что бумага будет сокращать отставание от коллег. У Антонова нет уверенности, что Индекс Мосбиржи во вторник вновь продемонстрирует сильные результаты. Многие бумаги выглядят перекупленными, желание зафиксировать прибыль нарастает. "К тому же на рынки будет давить ожидание завтрашнего оглашения итогов заседания ФРС и, что более важно, последующего выступления ее главы Джерома Пауэлла. Вряд ли регулятор скажет что-то новое, но мы неоднократно видели в последнее время, как рынок остро реагировал на безобидные слова Пауэлла", - полагает эксперт "Алор Брокер". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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