Вероятно нейтральное начало торгов на рынке акций РФ во вторник - BCS Express

Вероятно нейтральное начало торгов на рынке акций РФ во вторник на смешанном внешнем фоне, полагает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Индекс Мосбиржи переписал исторические максимумы и уже на вечерней сессии поднялся к отметке 3600 пунктов. Ранее в качестве ближайшего ориентира как раз выделялась область 3600-3620 пунктов. Допускаем временное торможение около этих уровней. Но в случае закрепления выше обозначенных отметок среднесрочные цели сместятся в район 3690-3700 пунктов", - указывает аналитик инвесткомпании.

Внешний фон во вторник с утра, по мнению эксперта, смешанный. Американские индексы после закрытия нашей основной сессии в понедельник выросли. Азиатские рынки сегодня торгуются преимущественно на положительной территории. Фьючерс на индекс S&P 500 растет на 0,05%, нефть Brent в минусе на 1% и находится около уровня $68,2. "С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по индексу Мосбиржи пройдет недалеко от уровня закрытия понедельника", - отмечает эксперт BCS Express.

Российский рынок акций начал неделю с новых рекордов, напоминает Карпунин. Индекс Мосбиржи выглядел уверенно, несмотря на смешанную динамику европейских площадок, а также итоговое снижение нефти Brent на 0,5%. После двух сессий пониженных оборотов активность участников увеличилась, объемы торгов оказались выше 100 млрд руб..

На взгляд эксперта, повышенный спрос по-прежнему сосредоточен в голубых фишках, а второй эшелон отстает. Эта ситуация может развернуться уже на текущей неделе по мере затухания общерыночного импульса роста.

Карпунин обращает внимание, что российский рынок демонстрирует устойчивую опережающую динамику относительно других развивающихся площадок. Индекс MSCI Emerging Markets отстает от нашего долларового РТС со второй половины февраля.

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