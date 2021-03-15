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15 марта 2021 года 18:53
Корпоративные бонды более привлекательны для инвесторов, чем ОФЗ - Сбер Управление Активами
Корпоративные облигации смотрятся предпочтительнее ОФЗ из-за сохраняющегося потенциала собственного роста, особенно с учетом более высокого уровня доходности по сравнению с депозитами, говорится в комментарии директора по инвестициям Сбер Управление Активами Рената Малина. Эксперт напоминает, что на прошлой неделе на мировых финансовых рынках преобладали коррекционные настроения. Хотя в первой половине недели на торговых площадках можно было наблюдать признаки восстановления аппетита к риску, что обусловлено выходом данных по инфляции США за февраль, которые оказались ниже прогнозов. Однако ближе к концу недели позитивный настрой среди инвесторов был полностью исчерпан, так как на первый план вновь вышли опасения разгона инфляции на фоне публикации довольно сильной статистики по рынку труда США. Как итог, евробонды развивающихся стран вновь завершили неделю в красной зоне. В частности, индекс Euro Cbonds IG Corporate EM потерял 0,4% по итогам 2020 года, в то время как российские евробонды оказались чуть более устойчивыми благодаря относительно высоким ценам на нефть, что отразилось в снижении индекса Euro Cbonds IG Russia на 0,2%. "Несмотря на благоприятную ценовую конъюнктуру на рынке нефти, рублевые облигации следовали общерыночной тенденции и скорректировались вслед за другими развивающимися рынками в результате роста доходности базовых активов. Так, индекс государственных облигаций МосБиржи снизился на 0,6%, при этом индекс корпоративных облигаций МосБиржи продемонстрировал обратную динамику, увеличившись за неделю на 0,2%, что отчасти связано с более высокой чувствительностью ОФЗ к внешнему фону", - отмечает Малин. По его мнению, ключевым событием на локальном рынке на текущей неделе будет заседание ЦБ. Учитывая заявления регулятора о завершении цикла смягчения денежно-кредитной политики на февральском заседании, грядущее решение по ставке выглядит менее предсказуемым. Однако, на взгляд эксперта, сохранение ключевой ставки на текущем уровне выглядит более логичным, так как позволит сохранить благоприятные условия для восстановления российской экономики. "Динамику рублевого рынок долга, по нашему мнению, продолжит формировать общее отношение инвесторов к более рисковым активам и ситуация на рынке энергоносителей. При этом корпоративные облигации, на наш взгляд, смотрятся предпочтительнее ОФЗ из-за все еще сохраняющегося потенциала собственного роста, особенно с учетом более высокого уровня доходности по сравнению с депозитами", - заключает Малин. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ОБЛИГАЦИИ-АНАЛИТИКА
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