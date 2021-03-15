Рубль может отреагировать на риторику глав мировых ЦБ укреплением до 72 руб./$1 - "КИТ Финанс Брокер"

Рубль может отреагировать укреплением до 72 руб./$1 на риторику глав мировых ЦБ о смене денежно-кредитной политики на фоне роста инфляции, говорится в комментарии аналитика "КИТ Финанс Брокер" Дмитрия Баженова.

"Валютная пара доллар/рубль на прошлой неделе снизилась на 1,2% - до 73,3 руб./$1, а в понедельник дошла до нашего целевого ориентира - 73 руб./$1. На этой неделе существенное влияние на движение валютной пары может оказать заседание ФРС, которое пройдёт в среду и заседание ЦБ РФ, которое состоится в пятницу. Изменений процентных ставок на ближайших заседаниях не ожидаем, но риторика глав о смене денежно-кредитной политики на фоне роста инфляции может оказать влияние на валютный рынок. Возможно, после этого доллар пробьёт уровень поддержки в районе 73 руб./$1 и пойдёт на 72 руб./$1", - отмечает Баженов.

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