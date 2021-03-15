Вероятность повышения ставки ЦБ РФ на заседании 19 марта высока

Вероятность повышения Банком России ключевой ставки на заседании в пятницу, 19 марта 2021 года, высока, считают аналитики Sber CIB.

"В ближайшую пятницу Банк России примет решение по ключевой ставке. Факторов в пользу ужесточения денежно-кредитной политики несколько - это рост рыночных ставок (прежде всего казначейских облигаций США) и усиление инфляционных рисков в мире в целом и в России в частности. Поэтому вероятность того, что ключевая ставка будет повышена на заседании 19 марта и в течение второго квартала, достаточно высока", - отмечают эксперты.

Последние несколько недель в заявлениях регулятора отчётливо звучали сигналы о начале цикла ужесточения денежно-кредитной политики, указывают аналитики инвестбанка. "Повышение ставок не окажет существенного влияния на экономическую динамику благодаря восстановлению роста российской и мировой экономики. Дополнительное пространство для маневра ЦБ при ужесточении денежно-кредитной политики создают умеренная волатильность рубля и потенциал его укрепления в ближайшие месяцы на фоне роста цен на нефть с начала этого года", - пишут они.

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