Курс рубля останется в диапазоне 73-75 руб./$1 в ближайшее время - BCS GM

Курс рубля к доллару останется в диапазоне 73-75 руб./$1 в ближайшее время, считает главный экономист BCS Global Markets (BCS GM) Владимир Тихомиров.

Как говорится в его комментарии, выход из указанного диапазона возможен в случае значительных изменений в оценках российского геополитического риска или существенного роста цен на нефть.

Первый фактор, отмечает Тихомиров, прежде всего связан с новыми санкциями против РФ: введение жестких или мягких санкций может стать поводом для фиксации прибыли или наращивания позиций в российских активах со стороны иностранных инвесторов.

Что касается цен на нефть, указывает эксперт BCS GM, то их рост к уровням около $80/барр. с большой долей вероятности выведет рубль в новый диапазон 71-73 руб./$1, а их падение ниже уровня $55/барр. опустит курс российской валюты в диапазон 75-77 руб./$1.

"Свои прогнозы обменного курса рубля на 2021 год мы не меняем: ожидаем, что к середине года курс рубля может укрепиться до 72-74 руб./$1, а к концу года - до 70-72 руб./$1", - пишет Тихомиров.

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