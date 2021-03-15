Рубль может укрепиться до 71-72 руб./$1 к середине 2021г - Банк "Открытие"

Курс рубля к доллару может достичь уровня 71-72 руб./$1 к середине текущего года при отсутствии новых существенных санкций, считает руководитель аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Анна Морина.

"Если говорить о российской валюте, то благодаря бюджетному правилу рубль не так сильно привязан к нефтяным котировкам, как это было раньше. Сейчас на него больше действуют баланс экспорта-импорта, притока-оттока средств нерезидентов и санкционная риторика. При отсутствии существенных новых санкций мы ожидаем продолжение укрепления рубля до 71-72 руб./$1 к середине года", - пишет Морина в своем комментарии.

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