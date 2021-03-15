Акции General Electric, Facebook и Zoom будут интересны на текущей неделе - BCS Express

BCS Express рекомендует обратить внимание на акции General Electric Co., Facebook Inc. и Zoom Video Communications на текущей неделе, говорится в аналитическом материале инвесткомпании.

Эксперт инвесткомпании Оксана Холоденко отмечает, что совет директоров General Electric будет рекомендовать акционерам обратное дробление акций в соотношении 1 к 8 и соответствующее пропорциональное сокращение количества обыкновенных акций. Помимо этого, на прошлой неделе был дан слабый прогноз по прибыли на акцию. Вполне вероятно возвращение акций в район $12,8-13 за штуку, считает аналитик.

"С прошлой осени котировки Facebook движутся в рамках торгового диапазона. Они начали "отваливаться" от сопротивления в районе $280. Нижняя граница диапазона - $255-245. Высока вероятность спуска в эту зону", - отмечает Холоденко.

Котировки акций оператора сервиса видеоконференций Zoom начали отскакивать от нижней границы среднесрочного нисходящего канала. Если цена акций удержится над поддержкой, то возрастет вероятность движения в район $400, полагает эксперт BCS Express.

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