Рубль в ближайшее время попытается преодолеть сопротивление на уровне 73,0-73,3 руб./$1 - Росбанк

Рубль в ближайшее время попытается преодолеть сопротивление на уровне 73,0-73,3 руб./$1, что может открыть простор для дальнейшего укрепления до 72,0 руб./$1, говорится в комментарии Росбанка.

Рубль не оставляет попыток укрепиться. Внешний фон, на взгляд аналитиков банка, остается умеренно благоприятным для сырьевых валют и рубля: повышенные ценовые уровни барреля Brent и умеренно позитивный рисковый настрой на фоне публикуемых статданных помогают сопротивляться спросу на доллар на мировой арене. По итогам прошлой недели рубль укрепился на 1,5% против доллара США, уступив бразильскому реалу (+2,3%) и мексиканскому песо (+2,9%), хотя расширенный индекс доллара потерял лишь 0,3% против валют развитых стран.

"Для внешних рисковых настроений в моменте решающее значение имеет настрой мировых центральных банков, - указывают аналитики Росбанка. - На прошлой неделе ЕЦБ объявил о планах ускорить "антиковидную" программу выкупа активов (PEPP) в ближайшие три месяца на фоне роста доходностей. Общий объем и последующие темпы реализации были оставлены без изменения (завершится не ранее марта 2022 года и в совокупности составит €1.85 трлн). Это на время может оставить евро на вторых ролях, учитывая более быстрые вливания ликвидности и ограниченный потенциал процентного паритета. Однако финальное слово за ФРС: в ближайшие дни состоится знаковое заседание, по итогам которого (17 марта) доллар может получить "второе дыхание" или отступить к уровням начала года".

ФРС предстоит решить головоломку с ростом инфляционных ожиданий (они, к слову, по итогам февральской публикации данных пока не получили оправдания) и адаптацией к ожиданиям более быстрого ужесточения процентной политики в США. После нескольких выступлений Дж. Пауэлла консенсус экспертов полагает, что американский регулятор продолжит настаивать на своем, а именно, что процентные ставки вплоть до конца 2023 года останутся на рекордно низких уровнях, а недавний рост долгосрочных долларовых ставок не создал угроз для последующего роста экономики США и не требует экстренных интервенций. По мнению экспертов Росбанка. в связи с этим рост доходностей может продолжиться, а доллар сохранит поддержку процентного паритета.

На взгляд аналитиков, для рубля это пока не формирует угроз - ближайшие недели пройдут под знаком активных продаж валюты экспортерами. "Мы ожидаем, что в ближайшее время пара USD/RUB предпримет попытки преодолеть сопротивление на уровне 73,00-73,30, что может открыть простор для дальнейшего укрепления до 72,00", - прогнозируют они.

Более того, оптимистичный взгляд аналитиков SG на динамику Brent (ожидают стабилизацию на уровне $67,5/барр. в течение II кв. 2021 и $65/барр. в дальнейшем) позволяет экспертам Росбанка позитивно смотреть на траекторию курса вопреки геополитической напряженности и перспективам ускоренного пополнения ФНБ Минфином. Согласно недавним заявлениям, в период с апреля по декабрь средний месячный темп покупки валюты может составить 180-190 млрд руб.

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