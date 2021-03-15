"Финам" рекомендует держать акции Московской биржи с целью 187,5 руб

Аналитики "Финама" рекомендуют держать акции "Московской биржи" с целевой ценой ценой $187,5 руб. за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста на уровне 11,7% (с учетом дивидендов 17,4%), отмечается в комментарии инвестиционной компании.

Старший аналитик "Финама" Игорь Додонов приводит ряд аргументов в пользу рекомендации:

- 2020г оказался достаточно успешным для Мосбиржи, несмотря на негативное воздействие пандемии COVID-19 на экономику РФ. Это, по мнению эксперта, лишний раз подчеркивает сильные стороны бизнес-модели компании, которая оказалась достаточно устойчивой к кризисным явлениям.

- Эксперты "Финама" также ждут от компании хороших результатов и по итогам 2021г, чему будут способствовать продолжающийся приток инвесторов на биржу и расширение спектра доступных для торговли инструментов.

- Преимуществом Мосбиржи является привлекательный дивидендный профиль, подчеркивается в комментарии. Коэффициент дивидендных выплат компании - один из самых высоких среди эмитентов РФ.

- В то же время акции Мосбиржи уже справедливо оценены рынком, и они обладают лишь ограниченным потенциалом роста от текущего уровня, указывает Додонов.

Московская биржа - крупнейшая биржевая площадка России, которая проводит торги акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка и товарами.

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