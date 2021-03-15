Торговый диапазон по паре доллар/рубль на текущей неделе составит 72,0-74,5 руб./$1 - Банк "Русский Стандарт"

Торговый диапазон по паре доллар/рубль на текущей неделе составит 72,0-74,5 руб./$1, а по паре евро/рубль - 87,0-90,5 руб./EUR1, говорится в комментарии директора департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максима Тимошенко.

"Высокие нефтяные котировки продолжают оказывать поддержку российскому рублю, однако не в его пользу выступают возникшие опасения, что Центробанк РФ уже в недалекой перспективе сменит курс на ужесточение денежно-кредитной политики, из-за чего иностранные инвесторы частично покидают рынок рублевого госдолга, перекладываясь в валюту. Реальные объемы таких операций невелики, но они отрицательно влияют на котировки российской валюты и госбумаг. Давление на доллар, а также спрос на рискованные и сырьевые активы спровоцировала американская инфляционная статистика, снизившая опасения скачка цен и ослабившая риски того, что Федрезерв будет вынужден начать ужесточение ДКП. Итоги заседания ЕЦБ оказались предсказуемы и оказали минимальное влияние на котировки Форекс", - отмечает Тимошенко.

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