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15 марта 2021 года 09:42
Главные события недели - Sber CIB
Аналитики Sber CIB обращают внимание, что в середине текущей недели ФРС США примет решение по денежно-кредитной политике, а в пятницу пройдёт заседание Банка России по ключевой ставке, по итогам которого состоится пресс-конференция его главы Эльвиры Набиуллиной. Стоит также обратить внимание, по мнению экспертов инвестбанка, на отчетность "РУСАЛа" - менеджмент компании в ходе телефонной конференции, скорее всего, представит прогнозы по балансу спроса и предложения на рынке алюминия. 15 марта: - Отчётность "Магнита" и "Русагро" за четвертый квартал 2020 года по МСФО, брифинг "Детского мира" для инвесторов; - Данные по промпроизводству и розничным продажам в Китае за февраль. 16 марта: - Отчётность "Энел Россия" за четвертый квартал 2020 года по МСФО; - Данные по промпроизводству и розничным продажам в США за февраль; - Статистика по промпроизводству в России за февраль; - Индекс экономических ожиданий в Германии за март от ZEW. 17 марта: - Отчётность "РУСАЛа" за 2020 год по МСФО; - Заседание ФРС США и пресс-конференция её председателя Джерома Пауэлла; - Данные по рынку жилья в США за февраль; - Ежемесячный обзор Международного энергетического агентства по рынку нефти; - Данные по инфляции в России за февраль. 18 марта: - Наблюдательный совет Сбербанка обсудит дивиденды за 2020 год; - "День инвестора" "Ленты", отчётность Headhunter и Московского кредитного банка за 4К20 по МСФО; - Заседания центральных банков Великобритании, Норвегии, Индонезии, Тайваня, Египта, Турции; - Официальная встреча американских и китайских дипломатов. 19 марта: - Отчётность X5 Retail Group за 4К20 по МСФО; - Заседание Банка России, пресс-конференция Эльвиры Набиуллиной; - Инфляция в Японии за февраль; - Статистика по розничным продажам и занятости в России за февраль. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: МИР-РОССИЯ-АНОНС
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15 марта 2021 года 13:29
Индекс Мосбиржи завершит торги в понедельник в диапазоне 3485-3585 пунктов, говорится в комментарии "Фридом Финанс". "Ключевым драйвером для рынка на текущей неделе выступают ожидания предстоящих заседаний Банка России и ФРС США, - указывает аналитик инвесткомпании Александр Осин. - Последние... читать дальше
.15 марта 2021 года 13:02
Сохраняющееся влияние проинфляционных рисков может вынудить ЦБ РФ поднять ставку 19 марта - ITI Capital
Сохраняющееся влияние проинфляционных рисков может вынудить ЦБ РФ поднять ставку на заседании 19 марта, говорится в комментарии ITI Capital. 19 марта, в пятницу, состоится второе в этом году заседание ЦБ России по вопросам денежно-кредитной политики (ДКП). Все больше участников рынка начинают... читать дальше
.15 марта 2021 года 12:10
BCS Express рекомендует обратить внимание на акции General Electric Co., Facebook Inc. и Zoom Video Communications на текущей неделе, говорится в аналитическом материале инвесткомпании. Эксперт инвесткомпании Оксана Холоденко отмечает, что совет директоров General Electric будет рекомендовать... читать дальше
.15 марта 2021 года 11:25
Закрепление котировок нефти марки Brent выше $70 за баррель в понедельник маловероятно, считает управляющий эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова. Цена на нефть марки Brent в понедельник утром остается на повышенных уровнях около $70 за баррель, констатирует аналитик ПСБ. "Поддержкой... читать дальше
.15 марта 2021 года 11:05
Аналитики "Финама" рекомендуют держать акции "Московской биржи" с целевой ценой ценой $187,5 руб. за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста на уровне 11,7% (с учетом дивидендов 17,4%), отмечается в комментарии инвестиционной компании. Старший аналитик "Финама" Игорь... читать дальше
.15 марта 2021 года 10:49
Нефтяной рынок, скорее всего, сохранит оптимизм в ближайшие дни, говорится в комментарии BCS Express. Фьючерсы на нефть марки Brent остаются в рамках восходящего тренда пятый месяц подряд, констатирует эксперт инвесткомпании Игорь Галактионов. После внушительного роста котировки оказались на... читать дальше
.15 марта 2021 года 10:24
Доходности ОФЗ могут повыситься в понедельник, говорится в аналитическом материале Sber CIB. Рост доходности казначейских облигаций США до локальных максимумов создает в понедельник негативный фон для локального азиатского госдолга и рублёвых ставок. Доходности ОФЗ могут вырасти в случае... читать дальше
.15 марта 2021 года 10:01
Возможен подъем индекса Мосбиржи к уровню 3550 пунктов в понедельник, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов. "Сохраняющиеся высокими цены на нефть способствуют дальнейшему росту рынка несмотря на невнятность настроений на глобальных... читать дальше
.15 марта 2021 года 09:53
Доходность 10-летних ОФЗ на текущей неделе, скорее всего, будет в диапазоне 6,65-6,85% годовых, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин. Кривая доходности ОФЗ в пятницу сместилась вверх на 4 б.п., доходность 10-летних ОФЗ выросла до 6,77% годовых (+12 б.п. за неделю),... читать дальше
.15 марта 2021 года 09:32
Закрепление курса рубля к доллару ниже уровня в 73 руб./$1 в понедельник маловероятно, считает главный аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Алексей Антонов. "Рубль на утренних торгах в понедельник потихоньку ослабевает к доллару из-за возобновившегося роста "американца" к корзине мировых... читать дальше
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