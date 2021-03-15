Закрепление рубля ниже 73 руб./$1 в понедельник маловероятно - "Алор Брокер"

Закрепление курса рубля к доллару ниже уровня в 73 руб./$1 в понедельник маловероятно, считает главный аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Рубль на утренних торгах в понедельник потихоньку ослабевает к доллару из-за возобновившегося роста "американца" к корзине мировых валют. Пара доллар/рубль закрыла пятничные торги лишь на 30 копеек выше очень сильной поддержки в 73 руб./$1. При улучшении внешнего фона не исключен прокол этой отметки, но вот закрепиться ниже нее будет неимоверно трудно", - отмечает Антонов в комментарии инвесткомпании.

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