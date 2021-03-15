.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Рубль, вероятно, останется в диапазоне 73-73,5 руб./$1 в понедельник- ПСБ
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
15 марта 2021 года 09:21
Рубль, вероятно, останется в диапазоне 73-73,5 руб./$1 в понедельник- ПСБ
Пара доллар/рубль, вероятно, останется в диапазоне 73-73,5 руб./$1 в понедельник, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Богдан Зварич. Поводом к покупкам в национальной валюте в понедельник выступит ситуация на рынке энергоносителей, где после некоторого снижения в пятницу ближайший фьючерс на нефть марки Brent демонстрирует позитивную динамику, вновь предпринимая попытки преодолеть отметку $70 за баррель, полагает эксперт ПСБ. При этом, отмечает Зварич, умеренное ослабление валют развивающихся стран сдержит рост рубля. "Ожидаем стабилизации рубля по отношению к основным мировым валютам, что в ходе торгов позволит паре доллар/рубль удержать позиции в диапазоне 73-73,5 руб./$1. Отметим, что в рамках предстоящей недели видим риски усиления давления на национальную валюту, что может привести к выходу доллара в верхнюю половину диапазона 73-75 руб./$1, в котором от движется с декабря прошлого года", - пишет аналитик ПСБ. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
.
15 марта 2021 года 13:29
Индекс Мосбиржи завершит торги в понедельник в диапазоне 3485-3585 пунктов, говорится в комментарии "Фридом Финанс". "Ключевым драйвером для рынка на текущей неделе выступают ожидания предстоящих заседаний Банка России и ФРС США, - указывает аналитик инвесткомпании Александр Осин. - Последние... читать дальше
.15 марта 2021 года 13:02
Сохраняющееся влияние проинфляционных рисков может вынудить ЦБ РФ поднять ставку 19 марта - ITI Capital
Сохраняющееся влияние проинфляционных рисков может вынудить ЦБ РФ поднять ставку на заседании 19 марта, говорится в комментарии ITI Capital. 19 марта, в пятницу, состоится второе в этом году заседание ЦБ России по вопросам денежно-кредитной политики (ДКП). Все больше участников рынка начинают... читать дальше
.15 марта 2021 года 12:10
BCS Express рекомендует обратить внимание на акции General Electric Co., Facebook Inc. и Zoom Video Communications на текущей неделе, говорится в аналитическом материале инвесткомпании. Эксперт инвесткомпании Оксана Холоденко отмечает, что совет директоров General Electric будет рекомендовать... читать дальше
.15 марта 2021 года 11:25
Закрепление котировок нефти марки Brent выше $70 за баррель в понедельник маловероятно, считает управляющий эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова. Цена на нефть марки Brent в понедельник утром остается на повышенных уровнях около $70 за баррель, констатирует аналитик ПСБ. "Поддержкой... читать дальше
.15 марта 2021 года 11:05
Аналитики "Финама" рекомендуют держать акции "Московской биржи" с целевой ценой ценой $187,5 руб. за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста на уровне 11,7% (с учетом дивидендов 17,4%), отмечается в комментарии инвестиционной компании. Старший аналитик "Финама" Игорь... читать дальше
.15 марта 2021 года 10:49
Нефтяной рынок, скорее всего, сохранит оптимизм в ближайшие дни, говорится в комментарии BCS Express. Фьючерсы на нефть марки Brent остаются в рамках восходящего тренда пятый месяц подряд, констатирует эксперт инвесткомпании Игорь Галактионов. После внушительного роста котировки оказались на... читать дальше
.15 марта 2021 года 10:24
Доходности ОФЗ могут повыситься в понедельник, говорится в аналитическом материале Sber CIB. Рост доходности казначейских облигаций США до локальных максимумов создает в понедельник негативный фон для локального азиатского госдолга и рублёвых ставок. Доходности ОФЗ могут вырасти в случае... читать дальше
.15 марта 2021 года 10:01
Возможен подъем индекса Мосбиржи к уровню 3550 пунктов в понедельник, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов. "Сохраняющиеся высокими цены на нефть способствуют дальнейшему росту рынка несмотря на невнятность настроений на глобальных... читать дальше
.15 марта 2021 года 09:53
Доходность 10-летних ОФЗ на текущей неделе, скорее всего, будет в диапазоне 6,65-6,85% годовых, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин. Кривая доходности ОФЗ в пятницу сместилась вверх на 4 б.п., доходность 10-летних ОФЗ выросла до 6,77% годовых (+12 б.п. за неделю),... читать дальше
.15 марта 2021 года 09:42
Аналитики Sber CIB обращают внимание, что в середине текущей недели ФРС США примет решение по денежно-кредитной политике, а в пятницу пройдёт заседание Банка России по ключевой ставке, по итогам которого состоится пресс-конференция его главы Эльвиры Набиуллиной. Стоит также обратить внимание, по... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.