Индекс Мосбиржи откроет торги в понедельник, скорее всего, ростом на 0,1-0,5% - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи откроет торговую сессию в понедельник, скорее всего, ростом примерно на 0,1-0,5%, говорится в комментарии инвестиционной компании "Алго Капитал".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным повышением в пределах 0,1-0,5%, в диапазоне 3545-3560 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3530, 3510 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3580, 3600 пунктов. После умеренно позитивного открытия индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Утреннее состояние внешнего фона пока не настолько благоприятно, чтобы стимулировать агрессивные покупки в акциях российских компаний", - прогнозирует старший риск-менеджер инвесткомпании Виталий Манжос.

Выхода значимых для локального рынка акций иностранных статистических показателей в понедельник не ожидается. Поэтому во второй половине дня участники российских торгов будут привычно ориентироваться на динамику нефтяных фьючерсов и на характер открытия рынка акций в США, отмечает эксперт.

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