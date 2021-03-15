.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Индекс Мосбиржи откроет торги в понедельник, скорее всего, ростом на 0,1-0,5% - "Алго Капитал"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
15 марта 2021 года 09:11
Индекс Мосбиржи откроет торги в понедельник, скорее всего, ростом на 0,1-0,5% - "Алго Капитал"
Индекс Мосбиржи откроет торговую сессию в понедельник, скорее всего, ростом примерно на 0,1-0,5%, говорится в комментарии инвестиционной компании "Алго Капитал". "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным повышением в пределах 0,1-0,5%, в диапазоне 3545-3560 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3530, 3510 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3580, 3600 пунктов. После умеренно позитивного открытия индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Утреннее состояние внешнего фона пока не настолько благоприятно, чтобы стимулировать агрессивные покупки в акциях российских компаний", - прогнозирует старший риск-менеджер инвесткомпании Виталий Манжос. Выхода значимых для локального рынка акций иностранных статистических показателей в понедельник не ожидается. Поэтому во второй половине дня участники российских торгов будут привычно ориентироваться на динамику нефтяных фьючерсов и на характер открытия рынка акций в США, отмечает эксперт. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
.
15 марта 2021 года 13:29
Индекс Мосбиржи завершит торги в понедельник в диапазоне 3485-3585 пунктов, говорится в комментарии "Фридом Финанс". "Ключевым драйвером для рынка на текущей неделе выступают ожидания предстоящих заседаний Банка России и ФРС США, - указывает аналитик инвесткомпании Александр Осин. - Последние... читать дальше
.15 марта 2021 года 13:02
Сохраняющееся влияние проинфляционных рисков может вынудить ЦБ РФ поднять ставку 19 марта - ITI Capital
Сохраняющееся влияние проинфляционных рисков может вынудить ЦБ РФ поднять ставку на заседании 19 марта, говорится в комментарии ITI Capital. 19 марта, в пятницу, состоится второе в этом году заседание ЦБ России по вопросам денежно-кредитной политики (ДКП). Все больше участников рынка начинают... читать дальше
.15 марта 2021 года 12:10
BCS Express рекомендует обратить внимание на акции General Electric Co., Facebook Inc. и Zoom Video Communications на текущей неделе, говорится в аналитическом материале инвесткомпании. Эксперт инвесткомпании Оксана Холоденко отмечает, что совет директоров General Electric будет рекомендовать... читать дальше
.15 марта 2021 года 11:25
Закрепление котировок нефти марки Brent выше $70 за баррель в понедельник маловероятно, считает управляющий эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова. Цена на нефть марки Brent в понедельник утром остается на повышенных уровнях около $70 за баррель, констатирует аналитик ПСБ. "Поддержкой... читать дальше
.15 марта 2021 года 11:05
Аналитики "Финама" рекомендуют держать акции "Московской биржи" с целевой ценой ценой $187,5 руб. за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста на уровне 11,7% (с учетом дивидендов 17,4%), отмечается в комментарии инвестиционной компании. Старший аналитик "Финама" Игорь... читать дальше
.15 марта 2021 года 10:49
Нефтяной рынок, скорее всего, сохранит оптимизм в ближайшие дни, говорится в комментарии BCS Express. Фьючерсы на нефть марки Brent остаются в рамках восходящего тренда пятый месяц подряд, констатирует эксперт инвесткомпании Игорь Галактионов. После внушительного роста котировки оказались на... читать дальше
.15 марта 2021 года 10:24
Доходности ОФЗ могут повыситься в понедельник, говорится в аналитическом материале Sber CIB. Рост доходности казначейских облигаций США до локальных максимумов создает в понедельник негативный фон для локального азиатского госдолга и рублёвых ставок. Доходности ОФЗ могут вырасти в случае... читать дальше
.15 марта 2021 года 10:01
Возможен подъем индекса Мосбиржи к уровню 3550 пунктов в понедельник, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов. "Сохраняющиеся высокими цены на нефть способствуют дальнейшему росту рынка несмотря на невнятность настроений на глобальных... читать дальше
.15 марта 2021 года 09:53
Доходность 10-летних ОФЗ на текущей неделе, скорее всего, будет в диапазоне 6,65-6,85% годовых, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин. Кривая доходности ОФЗ в пятницу сместилась вверх на 4 б.п., доходность 10-летних ОФЗ выросла до 6,77% годовых (+12 б.п. за неделю),... читать дальше
.15 марта 2021 года 09:42
Аналитики Sber CIB обращают внимание, что в середине текущей недели ФРС США примет решение по денежно-кредитной политике, а в пятницу пройдёт заседание Банка России по ключевой ставке, по итогам которого состоится пресс-конференция его главы Эльвиры Набиуллиной. Стоит также обратить внимание, по... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.