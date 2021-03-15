Вероятно позитивное начало фондовых торгов в России в понедельник - BCS Express

Вероятно позитивное начало российских фондовых торгов в понедельник, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"По индексу Мосбиржи в качестве следующих технических целей выделяю область 3600-3620 пунктов, то есть на 2% выше текущих значений. Внешний фон в понедельник утром располагает к умеренному подъему на открытии", - пишет аналитик в комментарии инвесткомпании.

Карпунин также отмечает, что индекс Мосбиржи завершал прошлую неделю на новых исторических максимумах: на вечерней сессии пятницы котировки подошли к отметке 3550 пунктов. При этом рост происходит на падающих оборотах, объемы торгов в последние пару сессий ниже средних, указывает он.

"Главным образом рост нашего рынка обеспечивает позитивная динамика "голубых фишек". Менее ликвидные акции в последние дни устойчиво отстают. В первую очередь опережающую динамику демонстрирует нефтегазовый сектор. Цены на нефть остаются около $69-70 за баррель. Признаков разворота и формирования нисходящего тренда пока не появляется. Столь высокая оценка сырья, естественно, служит важным фактором поддержки для нашего рынка. За счет этого в последние сессии долларовый индекс РТС показывает более сильный рост, чем индекс развивающихся стран MSCI EM", - отмечает эксперт BCS Express.

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