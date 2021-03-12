.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / BCS Express позитивно оценивает долгосрочные перспективы акций Alibaba
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
12 марта 2021 года 19:06
BCS Express позитивно оценивает долгосрочные перспективы акций Alibaba
BCS Express позитивно оценивает долгосрочные перспективы акций Alibaba Group Holding Ltd., в среднесрочной перспективе высока вероятность движения котировок в район $260-270, говорится в аналитическом материале эксперта инвесткомпании Оксаны Холоденко. Аналитик подчеркивает, что эпидемия коронавируса позитивно сказалась на онлайн-продажах, а также увеличила интерес к облачным сервисам. С начала года по середину февраля бумаги Alibaba прибавили 16%. За этим последовал откат котировок. С начала года бумаги в плюсе на 3,5%. "Стоит ли инвестировать в Alibaba? Локально позитивных факторов сейчас больше, чем негативных. Приличная часть негатива заложена в котировки после просадки. Долгосрочный взгляд на бумаги - позитивный. Медианный таргет аналитиков по BABA составляет $326 при текущей котировке около $241 (закрытие четверга, 11.03.2021). Это предполагает примерно 35%-ный потенциал роста от текущих уровней на 12 месяцев. Бумаги начали отскакивать от уровня поддержки в районе $230. В среднесрочной перспективе высока вероятность движения в район $260-270", - отмечает Холоденко. По мнению эксперта, бизнес Alibaba успешно восстанавливается после кризисной просадки. По итогам последнего отчетного квартала компания рапортовала об увеличении выручки на 36,9% (г/г). На ближайшие 12 месяцев прогноз Refinitiv предполагает 25,8%-е увеличение прибыли на акцию (EPS). Alibaba характеризуется сильными балансовыми показателями, была объявлена программа байбек. "Мультипликаторы Alibaba указывают на определенную недооценку бумаг в сравнении со средними значениями по группе сопоставимых компаний. При этом ожидания по росту доходов в долгосрочном периоде достаточно высоки", - указывает Холоденко. Эксперт BCS Express отмечает позитивные факторы для инвестиций в Alibaba: - Ожидания по доходам. На ближайшие 12 месяцев прогноз Refinitiv предполагает 25,8% прирост прибыли на акцию (EPS). На ближайшую пятилетку речь идет об увеличении на 32,6% среднем в год. Компания анонсировала программу обратного выкупа акций. - Перспективы рынка электронной коммерции. Согласно оценкам, представленным на сервисе Statista, в 2023 г. объем мирового рынка электронной коммерции может составить $6,5 трлн по сравнению с 3,5 трлн в 2019 г. При этом доля онлайн-продаж в общем объеме розничных продаж составит 22%. - Китайский рынок. Рынок электронной коммерции КНР - крупнейший в мире. Сайт Tmall China - B2C площадка Alibaba для продажи товаров крупных брендов - третий в мире по посещаемости сайт. Alibaba создала собственную систему платежей - AliPay. На нее приходится более 50% мобильных платежей в Китае. При этом на мобильные устройства приходится около 80% розничных онлайн-продаж. - Облачный сегмент. Сервисы Alibaba занимают около 5% облачного рынка. В минувшем квартале облачное подразделение перешло на прибыльный уровень. Согласно оценке исследовательской организации Gartner, в 2021г мировой рынок облачных вычислений составит $308,5 млрд. - Международная экспансия. Компания активно развивается за пределами КНР. Были запущены сайты на разных языках. После победы Джо Байдена отношения между США и Китаем могут улучшиться, полагает аналитик инвесткомпании, также призывая не забывать про слабо охваченный интернетом, но перспективный в плане демографии индийский рынок. Население Индии составляет около 1,4 млрд, немного ниже населения Китая. Пока интернетом охвачено около 50% населения Индии. Также эксперт указывает и на риски: - Внимание регуляторов. В начале ноября IPO онлайн-сервиса по кредитованию Ant Group было отложено из-за повышенного внимания финансовых органов, обеспокоенных теневым банковским бизнесом. - Разногласия между США и Китаем. Впрочем, с приходом к власти Джо Байдена градус напряжения спал. - Замедление темпов прироста оборота в онлайн-ритейле КНР в долгосрочной перспективе. Китайский рынок довольно насыщен. Впрочем, Alibaba активно осуществляет зарубежную экспансию. - Растущая конкуренция в индустрии. В частности, на многих рынках Alibaba конкурирует с Amazon. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
Ключевые слова: КИТАЙ-ALIBABA-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
.
12 марта 2021 года 18:01
Котировки акций Netflix Inc., скорее всего, обладают потенциалом роста более 15% на горизонте года, говорится в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс". "Котировки акций Netflix находятся в коротком нисходящем тренде, что дает возможность приобрести их дешевле среднегодовых и... читать дальше
.12 марта 2021 года 17:36
BCS Express рекомендует обратить внимание на бумаги "Русагро", "РусАла" и X5 Retail Group на следующей неделе, говорится в аналитическом материале инвесткомпании. 15 марта компания "Русагро" представит финансовые результаты по МСФО за IV квартал и весь 2020 год. Операционные показатели в IV... читать дальше
.12 марта 2021 года 17:11
Банк России может повысить ключевую ставку уже на заседании в марте или апреле текущего года, полагает главный аналитик "Совкомбанка" Михаил Васильев. "Ожидаем, что на заседании ЦБ РФ 19 марта 2021 года начнётся постепенное ужесточение денежно-кредитной политики. Полагаем, что Банк России или... читать дальше
.12 марта 2021 года 16:40
Технологичные бумаги на рынке акций США вновь находятся под давлением растущих доходностей казначейских облигаций страны, говорится в комментарии "Открытие Брокер". "На рынок акций США вновь оказывает негативное влияние рост доходностей по казначейским обязательствам США. В ходе европейских торгов... читать дальше
.12 марта 2021 года 16:12
"Финам" рекомендует держать акции WEC Energy Group с прогнозной ценой $86 за штуку в перспективе 12 месяцев, что предполагает потенциал роста в 2% с учетом дивидендов NTM, говорится в комментарии инвесткомпании. Руководитель отдела анализа акций "Финама" Наталия Малых отмечает следующие... читать дальше
.12 марта 2021 года 15:49
Котировки акций "Газпрома" обладают потенциалом повышения в среднесрочной перспективе, говорится в комментарии инвестиционной компании "Велес Капитал". "С технической точки зрения, котировки акций "Газпрома" уже несколько месяцев продолжают повышение и расположены у максимумов с февраля 2020 года.... читать дальше
.12 марта 2021 года 15:21
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции ANSYS с целью $395 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-4 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 22,67%, стоп-приказ: $289, говорится в комментарии инвестиционной компании. ENGIE Lab CRIGEN - один из ведущих мировых... читать дальше
.12 марта 2021 года 15:01
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Яндекса" с целью 5500 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 3-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 13,6%, стоп-приказ: 4600 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании. "С точки зрения технического анализа,... читать дальше
.12 марта 2021 года 14:43
"Велес Капитал" позитивно оценивает перспективы "РусАла" в условиях роста мировых цен на алюминий до $2200 за тонну и подтверждает рекомендацию "покупать" для акций компании, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Василия Сучкова. "17 марта "РусАл" представит финансовые результаты за II... читать дальше
.12 марта 2021 года 14:24
Индекс S&P500 проведет торги в пятницу в диапазоне 3890-3940 пунктов, говорится в комментарии "Фридом Финанс". "Технически S&P 500 по-прежнему находится в восходящем тренде. Индикатор MACD перешел на положительную территорию, что подтверждает силу "быков". Индекс широкого рынка обновил... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.