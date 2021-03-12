Рубль на следующей неделе может продолжить укрепление - "Русс-Инвест"

Рубль на следующей неделе может продолжить укрепление в случае стабилизации цены нефти на текущих уровнях, говорится в комментарии начальника аналитического отдела инвесткомпании "Русс-Инвест" Дмитрия Беденкова.

"После некоторого ослабления курса рубля в начале марта на текущей укороченной неделе российская валюта сумела в значительной степени отыграть потери и существенно укрепиться. Курс доллара упал почти на рубль или примерно 1,3%. К евро рубль укрепился также примерно на 1,2%, протестировав уровни середины сентября прошлого года", - отмечает Беденков.

По его мнению, укреплению российской валюты способствовал ряд факторов. Ослабление курса евро к доллару усилилось после заседания совета управляющих ЕЦБ в четверг. Регулятор выразил готовность усилить покупки активов в рамках экстренной программы выкупа активов PEPP. Кроме того, глава ЕЦБ допустила роста инфляции до 2% к концу года и ожидает снижения ВВП региона в 1 кв. Курс евро к доллару упал до минимального уровня с конца ноября.

Другим важным фактором, на взгляд аналитика, продолжает оставаться позитивная ситуация на рынке нефти. Помимо решения ОПЕК, поддержку рынку оказал последний месячный отчет организации. В нем был повышен прогноз роста спроса на "черное золото" на этот год на 100 тыс. барр. по сравнению с февральскими оценками и дана высокая оценка степени соблюдения дисциплины по соблюдению соглашения. На этом фоне цены на нефть смеси Brent преодолевали отметку в $70 за барр., чего не наблюдалось с января 2020г. На этом фоне цена нефти смеси Brent в переводе на рубли по курсу с начала марта находится выше 5 тыс. руб. за барр. Период столь высоких рублевых цен за последние десять лет были на рынке в августе-октябре 2018г, напоминает Беденков.

Фактором поддержки российского рубля, по мнению эксперта, также можно назвать продолжение притока средств иностранных инвесторов в российские ценные бумаги и некоторое ослабление санкционных рисков, тема которых временно ушла на второй план. На следующей неделе рубль может продолжить укрепление в случае стабилизации цен на нефть на текущих уровнях.

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