Котировки акций Netflix обладают потенциалом роста более 15% на горизонте года - "Фридом Финанс"

Котировки акций Netflix Inc., скорее всего, обладают потенциалом роста более 15% на горизонте года, говорится в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"Котировки акций Netflix находятся в коротком нисходящем тренде, что дает возможность приобрести их дешевле среднегодовых и среднемесячных значений. На недавней коррекции они доходили вниз до $493 за штуку и отскочили вверх всего до $523. Фундаментально в настоящее время бумага стоит более $600, поэтому имеет хороший потенциал роста на ближайший год - более 15%", - указывает аналитик Валерий Емельянов.

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