Бумаги Русагро, РусАла и X5 будут интересны на следующей неделе - BCS Express

BCS Express рекомендует обратить внимание на бумаги "Русагро", "РусАла" и X5 Retail Group на следующей неделе, говорится в аналитическом материале инвесткомпании.

15 марта компания "Русагро" представит финансовые результаты по МСФО за IV квартал и весь 2020 год. Операционные показатели в IV квартале были сильными, а конъюнктура благоприятной, поэтому ожидания позитивные, отмечает эксперт Дмитрий Пучкарев.

Важный момент - возможность принятия новой дивидендной политики. Ранее менеджмент предлагал переход на выплату дивидендов в размере как минимум 50% от чистой прибыли, сообщал гендиректор компании Максим Басов. В случае появления позитивных новостей по дивидендной политике бумаги "Русагро" могут подрасти, полагает Пучкарев.

"Техническая картина в бумагах "Русагро" нейтральная. С начала текущего года они находятся в боковике с условными границами 880-920 руб. Осцилляторы разгружены и не поддерживают ни одну из сторон. В то же время на более длинном горизонте актуален восходящий тренд, а текущая консолидация лишь разгружает бумаги после прошедшей волны роста. Позитивным сигналом о зарождении нового растущего импульса может стать пробой 920 руб." - пишет аналитик BCS Express

"РусАл" планирует 17 марта опубликовать финансовые результаты по МСФО за II полугодие и весь 2020 год. Ожидания преимущественно нейтральные - показатель EBITDA может немного подрасти на фоне увеличения объемов продаж ПДС. Обратить внимание стоит на динамику EBITDA, Чистый долг и свободный денежный поток, отмечает Пучкарев.

Также аналитик указывает, что в фокусе внимания инвесторов будут комментарии менеджмента по запуску Тайшетского алюминиевого завода. "Планируется, что проект добавит после пуска почти 430 тыс. тонн к производственным мощностям компании. Ввод Тайшетского алюминиевого завода планируется в 2021 году. Также, возможно, появятся новости по дивидендам - конъюнктура на рынке алюминия остается благоприятной", - пишет эксперт инвесткомпании.

"С технической точки зрения, акции перегреты. Осцилляторы находятся в зоне перекупленности. Локальный подъем котировок может быть продолжен, однако его темпы могут замедлиться. На часовике просматриваются "медвежьи" дивергенции. Вхождение в бумагу по текущим уровням сопряжено с повышенными рисками нарваться на коррекционный откат", - предупреждает Пучкарев.

X5 Retail Group опубликует финансовые результаты за IV квартал 2020 года в пятницу, 19 марта. Результаты ожидаются позитивные, в фокусе будут EBITDA и чистая прибыль. В отсутствие сюрпризов влияние отчета на котировки может быть сдержанным, полагает аналитик инвесткомпании.

Более существенным драйвером для динамики бумаг X5, по его мнению, могут стать комментарии менеджмента по развитию сегмента e-grocery. Направление является быстрорастущим и уже в ближайшие годы может оказывать ощутимое влияние на группу в целом, отмечает Пучкарев.

"Техническая картина в GDR X5 Retail оптимистичная. Котировки нашли поддержку вблизи 2400 руб., откуда последовал отскок. "Бычьи" дивергенции на дневном тайм-фрейме сигнализируют, что среднесрочный нисходящий тренд может быть вскоре сломлен. Просадку бумаг в 2021 году сложно оправдать фундаментальными причинами, поэтому восстановление было бы оправданным. Отчет может стать позитивным драйвером для активизации покупателей", - указывает эксперт BCS Express.

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