ЦБ РФ может повысить ставку уже на заседании в марте или апреле - Совкомбанк

Банк России может повысить ключевую ставку уже на заседании в марте или апреле текущего года, полагает главный аналитик "Совкомбанка" Михаил Васильев.

"Ожидаем, что на заседании ЦБ РФ 19 марта 2021 года начнётся постепенное ужесточение денежно-кредитной политики. Полагаем, что Банк России или повысит ключевую ставку на 25 б.п., до 4,5%, или даст чёткий сигнал о таком повышении на следующем заседании в апреле, - пишет Васильев в своем комментарии. - В целом в текущем году мы ожидаем три повышения ключевой ставки по 25 б.п., до 5%, для сдерживания инфляционного давления. Таким образом, к концу года ставка достигнет нижней границы нейтрального диапазона 5-6%. В базовом сценарии пик ключевой ставки ожидаем в 2023 году на уровне 6%. Вслед за ключевой ставкой будут расти и другие ставки в экономике".

Эксперт отмечает, что в пользу начала цикла повышения ключевой ставки выступают следующие факторы:

- Во-первых, сигнал регулятора. Зампред ЦБ А. Заботкин допустил, что благодаря динамичному восстановлению экономики возможна нормализация ДКП в более сжатые сроки, чем предполагалось несколько месяцев назад. По его словам, уже сейчас стоит думать о возвращении к нейтральной денежно-кредитной политике и возвращению к ставке в 5-6% в номинальном выражении. Кроме этого, А. Заботкин подчеркнул, что в среднем ДКП в 2021 году будет мягкой. Это означает, что до конца года ключевая ставка может вернуться в нейтральный диапазон 5-6%, указывает Васильев.

- Во-вторых, инфляция продолжает отдаляться от целевого уровня ЦБ в 4%. "К 9 марта рост потребительских цен, по нашим оценкам, ускорился до 5,8% г/г. Ожидаем, что годовая инфляция большую часть года будет оставаться выше 5% и на конец года составит 4,7%. В пользу сохранения высокой инфляции выступают рост цен на продовольствие и сырьё на мировых биржах, перебои в цепочках поставок из-за пандемии, а также растянутый эффект переноса ослабления курса рубля в 2020 году в цены. Кроме того, в ближайшие месяцы ожидается постепенное снятие карантинных ограничений, что приведёт к росту деловой активности. Реализация отложенного спроса на фоне восстановления экономической активности также будет толкать цены вверх", - пишет аналитик Совкомбанка.

В-третьих, последняя статистика указывает на восстановление экономической активности, что позволяет ЦБ начать сокращение монетарной поддержки экономики. По данным Росстата, оборот розничной торговли в январе практически вернулся на докризисные уровни. На фоне улучшения эпидемической ситуации индексы деловой активности от IHS Markit за февраль указали на продолжение роста как в промышленности, так и в секторе услуг. Банк России прогнозирует, что экономика в этом году вырастет на 3-4% и вернётся на допандемический уровень уже к концу текущего года.

В-четвертых, фактором неопределенности остается политика администрации США в отношении России. "Вашингтон продолжает прорабатывать новые ограничительные меры, в том числе в отношении газопровода "Северный поток 2". В базовом сценарии мы не ожидаем введения новых жёстких антироссийских санкций (госдолг, банки) от администрации Байдена. Однако повышенная неопределенность негативно сказывается на отношении инвесторов к рублевым активам. При этом Банк России должен быть готов быстро отреагировать на случай ухудшения отношений с США, и относительно высокая рублевая процентная ставка помогает снизить риски оттока капитала", - отмечает Васильев.

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