Акции технологичных компаний США снова под давлением - "Открытие Брокер"

Технологичные бумаги на рынке акций США вновь находятся под давлением растущих доходностей казначейских облигаций страны, говорится в комментарии "Открытие Брокер".

"На рынок акций США вновь оказывает негативное влияние рост доходностей по казначейским обязательствам США. В ходе европейских торгов доходность 10-летних бумаг доходила до 1,61%. Не успел президент Байден подписать пакет "Спасения Америки" на $1,9 трлн, как демократы заговорили о новых стимулах по модернизации инфраструктуры. В финансовом и идейном плане данный пакет может быть подготовлен к концу весны, но рынок напугали не намерения, а смысловая нагрузка, - отмечает ведущий аналитик по глобальным исследованиям Андрей Кочетков. - Представители администрации Байдена, по сути, говорят о том, что нужно пользоваться моментом низких ставок и не обращать внимание на бюджетный дефицит и объём национального долга. Естественно, что частный капитал не готов финансировать запросы демократов по такой низкой доходности. Поэтому перспективы роста доходности 10-летних обязательств до 1,8-2,0% становятся всё более вероятными".

Эксперт инвесткомпании обращает внимание, что подобный сценарий может вынудить ФРС расширить программу количественного смягчения. "Непосредственная реакция рынка повторяет предыдущие случаи роста ставок. Соответственно, под давлением такие бумаги, как Tesla Inc., Twitter Inc., Netflix Inc. и другие. Дальнейшее ухудшение ситуации может спровоцировать статистика по ценам производителей. Если потребительская инфляция всё ещё слабо реагирует на рост котировок сырьевых товаров, то повышение расходов производителей может сказаться на оптовых предложениях", - пишет Кочетков.

