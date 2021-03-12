"Финам" рекомендует держать акции WEC Energy с прогнозной ценой $86

"Финам" рекомендует держать акции WEC Energy Group с прогнозной ценой $86 за штуку в перспективе 12 месяцев, что предполагает потенциал роста в 2% с учетом дивидендов NTM, говорится в комментарии инвесткомпании.

Руководитель отдела анализа акций "Финама" Наталия Малых отмечает следующие моменты:

- WEC Energy отчиталась о росте прибыли акционеров за 2020 год на 5,8% г/г. Операционная рентабельность улучшилась, несмотря на снижение выручки на 3,7% г/г, благодаря оптимизации топливных и эксплуатационных расходов. В текущем году ожидается рост прибыли на 13% г/г.

- Компания постепенно выводит угольную генерацию и планирует достичь карбоновой нейтральности к 2050 году. Выбытие трудоемких угольных станций позволит не только улучшить экологический профиль ESG, но и повысить операционную рентабельность.

- Менеджмент ориентируется на выплату акционерам 65-70% прибыли. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.

- Регулятивная норма рентабельности собственного капитала ROE в среднем по филиалам составляет 10,1%. ROE эмитента за последние 4 квартала составила 11,6%, что заметно превышает требуемую норму доходности по акциям в 6,9%.

WEC Energy Group - американская коммунальная компания, которая занимается генерацией электроэнергии, ее передачей и газоснабжением.

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