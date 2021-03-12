"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Яндекса" с целью 5500 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 3-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 13,6%, стоп-приказ: 4600 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

"С точки зрения технического анализа, бумага торгуется вдоль восходящего тренда, который проходит на уровне выше 4600 руб. В случае продолжения движения в рамках тренда возможно достижение отметки в 5500 руб. При покупке на 14% и выставлением стоп-заявки на уровне 4600 руб., риск на портфель составит 0,7%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,75", - указывают аналитики "Финама".

Также эксперты "Финама" отмечают, что IT-компания "Яндекс" запустила сервис для быстрой оплаты покупок Yandex Pay. Для использования Yandex Pay нужно привязать карту к аккаунту на Яндексе. Сервис работает с картами Mastercard, Visa и "Мир" с любых банков - при этом кэшбэк и другие бонусы держателей карт сохраняются. Кнопку Yandex Pay уже поставили Lamoda, Brandshop и другие известные интернет-магазины, несколько крупных брендов и онлайн-ритейлеров подали заявку.

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