"Велес Капитал" позитивно оценивает перспективы "РусАла" в условиях роста мировых цен на алюминий до $2200 за тонну и подтверждает рекомендацию "покупать" для акций компании, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Василия Сучкова.

"17 марта "РусАл" представит финансовые результаты за II полугодие 2020г. Мы ожидаем, что выручка компании сократится на 10% г/г до 4,5 млрд долл. вследствие спада продаж алюминия. В то же время, EBITDA увеличится на 57% г/г до 687 млн долл. благодаря снижению себестоимости на тонну алюминия. Положительное влияние на себестоимость оказал слабый рубль и позднее начало зимы, обусловившее более низкие цены на электричество. Под влиянием высоких капитальных затрат во 2-м полугодии 2020 г. свободный денежный поток будет колебаться около нуля",- отмечает Сучков.

Эксперты инвесткомпании позитивно оценивают перспективы "РусАла" в условиях роста мировых цен на алюминий до $2200 за тонну и сохраняют рекомендацию "покупать". По их мнению, при текущей ценовой конъюнктуре компания способна генерировать свободный денежный поток на уровне около 1 млрд долл., что позволит без проблем обслуживать высокий долг.

"Слабым местом "РусАла" остаются дивиденды "Норникеля", которые находятся под угрозой из-за ряда серьезных аварий и вероятного роста инвестиционной программы, - подчеркивает Сучков. - В III кв. 2021г "Русал" планирует запустить Тайшетский алюминиевый завод, что позитивно скажется на финансовых показателях. После выхода на полную мощность к середине 2022г предприятие должно обеспечить выпуск 430 тыс. тонн алюминиевой продукции (11% текущего производства "РусАла")".

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