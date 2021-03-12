Индекс S&P500 проведет торги в пятницу в диапазоне 3890-3940 пунктов - "Фридом Финанс"

Индекс S&P500 проведет торги в пятницу в диапазоне 3890-3940 пунктов, говорится в комментарии "Фридом Финанс".

"Технически S&P 500 по-прежнему находится в восходящем тренде. Индикатор MACD перешел на положительную территорию, что подтверждает силу "быков". Индекс широкого рынка обновил исторический максимум, но пока не смог уверенно закрепиться на достигнутых уровнях. Учитывая резкий рост S&P 500 на 4,5% за последние пять торговых сессий, краткосрочная коррекция вполне возможна", - отмечает аналитик инвесткомпании Анна Пильгунова.

Мировые фондовые площадки в пятницу продолжают демонстрировать положительную динамику, несмотря на рост доходности 10-летних трежерис до 1,54%. Однако этот позитивный тренд может измениться, поскольку уже сегодня ставка по 10-летним облигациям достигает уровня 1,58%, полагает Пильгунова. По ее мнению, переток капитала в бумаги циклических секторов поддерживается благодаря стимулирующим мерам, снятию противоэпидемических ограничений, проведению массовой вакцинации и сильным показателям компаний.

Так же аналитик обращает внимание, что опубликованные 11 марта данные по американскому рынку труда оказались лучше ожиданий: количество первичных заявок на пособие по безработице в США за прошлую неделю составило 712 тыс. против прогнозируемых ранее 725 тыс. Такое улучшение было обусловлено усилением оптимистических настроений на фоне проводимой вакцинации, ослабления карантинных мер и укрепления макроэкономических показателей, подчеркивает эксперт "Фридом Финанс".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.