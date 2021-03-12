"ВТБ Мои Инвестиции" открыл торговую идею: покупка акций Incyte с целью с целью $105

"ВТБ Мои Инвестиции" открыл торговую идею "покупать акции Incyte Corp. не дороже $85 с целью $105 и стоп-лоссом $70.

Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" приводят ряд аргументов в пользу рекомендации:

- Успешный запуск препарата Monjuvi для лечения лимфом и тяжелых форм рака крови. Ожидается, что препарат будет приносить более $1,5 млрд годовой выручки и увеличит диверсификацию бизнеса Incyte.

- Ожидаемое одобрение Jakafi для лечения атопического дерматита. Регулятор США должен вынести решение к июлю 2021г. Потенциально принесет дополнительные $2 млрд ежегодно.

- Завершение ротации из биотехнологического сектора. С начала февраля индекс биотехнологических компаний упал на 22%. На взгляд аналитиков, перепроданность фундаментально не обоснована, ожидается восстановление акций сектора.

Incyte - одна из крупнейших биотехнологических компаний в США. Основная выручка идет от продаж Jakafi - лекарства от разных типов рака (83% доходов в 2020г).

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