Курс рубля на следующей неделе, скорее всего, составит 73-74 руб./$1 и 87,5-88,5 руб./EUR1 - УБРиР

Курс рубля на следующей неделе, скорее всего, составит 73,0-74,0 руб./$1 и 87,5-88,5 руб./EUR1, сообщается в комментарии операционного директора казначейства Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) Владимира Зотова.

"Всю прошедшую неделю нефть росла в цене, закрепившись в конечном итоге на уровне чуть ниже 70 долларов за баррель. На этом фоне рубль показал незначительное укрепление, но в целом повышательный тренд, начавшийся в ноябре прошлого года, продолжается. В результате укрепления рубля к доллару и евро, доллар опустился к нижней границе валютного коридора, приблизившись к отметке в 73 рубля. Евро показал более существенное снижение к рублю. Повлияло несколько факторов: укрепление доллара к европейской валюте и новости о новых локдаунах в Европе, но в целом новости о снижении уровня заболеваемости COVID-19 в большинстве стран и роста экономической активности подстегивают рост цен на нефть и мы пока не прогнозируем ее снижение", - пишет Зотов.

Инфляция опережает прогнозы ЦБ, но, на взгляд эксперта, есть существенная надежда на сохранение темпов ее роста, аналогичному уровню апреля-мая прошлого года. Пока ЦБ РФ не спешит с повышением ставок.

Также Зотов отмечает, что на рынке облигаций, несмотря на небольшой рост цен на прошлой неделе, доходность по длинным бондам приблизилась к 7% годовых, по коротким облигациям на уровне 5,60% для "трехлетних" облигаций и 4,7% для облигаций со сроком погашения в 2021 году. Таким образом, рынок говорит о том, что ключевая ставка должна быть выше, полагает аналитик УБРиР.

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