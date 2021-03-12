Дивдоходность акций ТГК-1 за 2020г может составить 9,5%- ПСБ

Дивидендная доходность по акциям "ТГК-1" за 2020 год может составить 9,5%, сообщается в обзоре Промсвязьбанка (ПСБ).

Снижение выручки "ТГК-1" в отчетности за 2020 год по МСФО обусловлено сокращением выработки и падением цен на электроэнергию на фоне теплой погоды в начале 2020 года, а также пандемии коронавируса, отмечают эксперты ПСБ. В условиях слабой конъюнктуры компания оптимизировала операционную деятельность, что позволило добиться умеренного снижения EBITDA (показатель сократился на 2,51% и составил 21,935 млрд рублей). На динамику чистой прибыли повлияло в том числе снижение финансовых расходов (увеличение на 3,3% по сравнению с показателем 2019 года, до 8,253 млрд рублей), указывают аналитики банка.

"Ожидаем, что компания направит на дивиденды 50% от чистой прибыли по МСФО, что обеспечивает привлекательную доходность для акций "ТГК-1" на уровне 9,5%", - пишут эксперты ПСБ.

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