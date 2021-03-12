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12 марта 2021 года 12:13
Рубль может завершить текущую неделю ближе к уровню 73,0-73,2 руб./$1 - "ЛОКО-Инвест"
Рубль может завершить текущую неделю ближе к уровню 73,0-73,2 руб./$1, говорится в комментарии "ЛОКО-Инвест". "Рубль в четверг прибавил 0,4% (до 73,20 руб./$1) на внешнем позитиве. Но опасения более быстрого/масштабного роста ставки ЦБ влияют на потоки в ОФЗ и краткосрочно могут добавлять волатильности, хотя сам по себе рост ставки будет добавлять рублю привлекательности относительно ЕМ аналогов. Также напомним, что на следующей неделе стартует мартовский налоговый период, когда по части налогов выплаты сезонно возрастут. Это обеспечит рублю дополнительную поддержку, поэтому свои среднесрочные прогнозы на 1П21 в 72,0-72,5 руб./$1 сохраняем. Неделю же рубль вполне способен завершить ближе к 73,0-73,2 руб./$1", - пишет директор по инвестициям Дмитрий Полевой. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
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