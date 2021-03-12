|Название
|Доля в портфеле, %
|Дивидендная доходность на следующие 12 месяцев, %
|"АЛРОСА", ао
|10
|16,8
|"Газпром нефть", ао
|10
|8,2
|"Газпром", ао
|10
|4,2
|"ЛУКОЙЛ", ао
|10
|8,3
|"Магнит", ао
|10
|10,8
|"Роснефть", ао
|10
|4,7
|"Ростелеком", ао
|10
|7,2
|Сбербанк, ао
|10
|5,7
|"Сургутнефтегаз", ап
|10
|16,6
|"Юнипро", ао
|10
|11,1
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12 марта 2021 года 11:53
"ВТБ Мои Инвестиции" внес изменения в состав топ-10 акций России
Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" внесли изменения в состав топ-10 акций России, добавив акции "Юнипро" и убрав бумаги "Интер РАО". "Решение ОПЕК+ воздержаться от увеличения нефтедобычи в апреле и последующий рост цены нефти марки Brent до $70 за баррель подтверждают правильность нашего решения удерживать повышенную долю акций нефтегазовых компаний в нашей подборке. С даты последнего обновления топ-10 акций России вырос на 3,8% против 1% роста индекса Мосбиржи. Мы сохраняем высокую экспозицию на сектор - его переоценка инвесторами, на наш взгляд, еще не завершена", - пишут эксперты в комментарии. Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" сохраняют осторожный взгляд на сектор металлов и добычи. "Цены на металлы выросли очень сильно и вероятно их коррекционное снижение. В списке фаворитов оставляем только акции "АЛРОСА" на фоне восстановления спроса и цен на алмазы". Эксперты добавили в топ-лист акции "Юнипро", которые выглядят, по их мнению, наиболее привлекательно по дивидендной доходности в секторе (аналитики ожидают до 11% годовых), и убрали из него бумаги "Интер РАО", по которым не реализовались ожидаемые ими катализаторы роста.
Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ТОП10-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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