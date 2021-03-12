Опережающее повышение ставки и жесткая риторика ЦБ РФ могут ускорить укрепление рубля - "ВТБ Мои Инвестиции"

Опережающее повышение ключевой ставки на заседании 19 марта и жёсткая риторика ЦБ РФ могут ускорить укрепление рубля, как следствие, прогноз на конец года в районе 72 руб./$1 может быть достигнут раньше, говорится в комментарии "ВТБ Мои Инвестиции".

"Годовая инфляция в России ускорилась до 5,8%. Наш прогноз с сентября, что 4,25% будет нижней точкой цикла ставок и произойдет одно повышение ставки в 2021 году, остается базовым сценарием. Рыночный консенсус недавно поднялся до близкого к нашему прогнозу уровня. Повысит ли ЦБ РФ ставку на заседании в следующую пятницу или подождет до конца года? У нас нет высокой убежденности в сроках повышения. Но если бы мы спекулировали на повышении ставки в марте-апреле, то смотрели бы на валюту, а не на рынок ОФЗ. В цены ОФЗ уже заложена нормализация политики ЦБ РФ до 5,25% в ближайшие 1-1,5 года. Поэтому мы остаемся нейтральными по ОФЗ", - пишут аналитики "ВТБ Мои Инвестиции".

По их мнению, опережающее повышение ключевой ставки и жёсткая риторика Банка России могут усилить укрепление рубля. "Наш прогноз на конец года в районе 72 руб./$ может быть достигнут раньше, чем мы ожидали", - заключают эксперты.

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