Бумаги TCS Group сохраняют потенциал роста на горизонте нескольких лет - "Атон"

Бумаги TCS Group сохраняют значительный потенциал для роста в течение следующих нескольких лет, считают в инвестиционной компании "Атон".

"С учетом успешного развития всех бизнес-направлений и амбициозных прогнозов по росту TCS Group, мы полагаем, что на горизонте ближайших нескольких лет бумаги TCS Group сохранят значительный потенциал для роста. Банк остается одним из наших фаворитов на российском рынке акций", - пишет аналитик Михаил Ганелин.

Эксперт отмечает, что в 2021 году TCS Group прогнозирует ускорение развития (более чем на 30% по чистому кредитному портфелю, но, возможно, рост будет еще агрессивнее). Для этого решено приостановить выплату дивидендов за периоды 2021 года, что является правильным решением, полагает Ганелин.

Прогноз по чистой прибыли за 2021 год составляет не менее 55 млрд руб. (+25% г/г) - выше ожиданий, обращает внимание аналитик "Атона".

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