Рубль, вероятно, ослабнет до уровня 74 руб./$1 в пятницу - Sber CIB

Курс рубля к доллару, вероятно, ослабнет до уровня 74 руб./$1 в течение торговой сессии в пятницу, говорится в аналитическом материале Sber CIB.

Если данные о росте цен производителей в США превысят ожидания, доходность американских гособлигаций снова начнет расти, а активы развивающихся стран скорректируются, отмечают эксперты инвестбанка. Дополнительное давление на рубль может оказать локальный спрос на иностранную валюту перед выходными. Таким образом, считают в Sber CIB, в пятницу рубль может достигнуть 74 руб./$1.

Доходность американских гособлигаций в четверг снизилась до 1,47%, но в пятницу утром выросла до 1,55%. Пока эти колебания существенно не влияют на рынок рублевого долга, констатируют аналитики Sber CIB. "До середины дня возможны новые комментарии от представителей ЦБ РФ после чего начинается неделя тишины перед заседанием регулятора по ключевой ставке. В этих условиях доходность ОФЗ может снизиться на 2-3 базисных пункта после избыточного роста накануне", - отмечают они.

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