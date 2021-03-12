Рубль в пятницу, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 73,5-74,5 руб./$1 - "Универ Капитал"

Рубль в пятницу, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 73,5-74,5 руб./$1 и на уровне 87,8-89,0 в паре с европейской валютой, говорится в комментарии исполнительного директора департамента рынка капиталов "Универ Капитала" Артема Тузова.

"Российская валюта укрепляется к доллару и сокращает потери к евро за счет динамики валют на мировом рынке. Фактором укрепления для курса рубля остаются высокие котировки нефти, которые растут за счет увеличения спроса на сырье в Китае и нефтепродукты в США. Д.Байден подписал пакет стимулов для американской экономики на 1,9 трлн долларов, доходность 10-летних трежерис снизилась до 1,507%. Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 1,94% и составила 69,22 долларов за баррель. Цена апрельских контрактов на нефть марки WTI увеличилась на 1,83% и составила 65,62 долларов за баррель", - отмечает Тузов.

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