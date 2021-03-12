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12 марта 2021 года 10:10
Ключевые события пятницы в РФ и мире - Sber CIB
Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе будут макростатистика в Европе и США: - В России ожидаются данные по внешней торговле (16:00 МСК); - В Германии выйдут данные по инфляции, в ряде стран еврозоны - по промышленному производству; - В США будут опубликованы индекс потребительских настроений от Мичиганского университета и отчёт Baker Hughes по числу действующих буровых установок. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: МИР-РОССИЯ-АНОНС
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12 марта 2021 года 11:53
Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" внесли изменения в состав топ-10 акций России, добавив акции "Юнипро" и убрав бумаги "Интер РАО". "Решение ОПЕК+ воздержаться от увеличения нефтедобычи в апреле и последующий рост цены нефти марки Brent до $70 за баррель подтверждают правильность нашего решения... читать дальше
.12 марта 2021 года 11:37
Слабые финпоказатели Аэрофлота за IV кв. 2020г не повлияют на инвестиционную историю компании - Газпромбанк
Слабые финансовые показатели "Аэрофлота" за IV кв. 2020г не окажут влияния на инвестиционную историю компании, говорится в комментарии аналитика Газпромбанка Игоря Гончарова. "Финансовые показатели "Аэрофлота" за IV кв. 2020г оказались ожидаемо слабыми на фоне продолжающегося спада в объеме... читать дальше
.12 марта 2021 года 10:57
Бумаги TCS Group сохраняют значительный потенциал для роста в течение следующих нескольких лет, считают в инвестиционной компании "Атон". "С учетом успешного развития всех бизнес-направлений и амбициозных прогнозов по росту TCS Group, мы полагаем, что на горизонте ближайших нескольких лет бумаги... читать дальше
.12 марта 2021 года 10:30
Курс рубля к доллару, вероятно, ослабнет до уровня 74 руб./$1 в течение торговой сессии в пятницу, говорится в аналитическом материале Sber CIB. Если данные о росте цен производителей в США превысят ожидания, доходность американских гособлигаций снова начнет расти, а активы развивающихся стран... читать дальше
.12 марта 2021 года 09:59
Аналитики "Атона" прогнозируют позитивное начало торговой сессии в пятницу на отечественном рынке акций - вероятное повышение составит 0,5%, говорится в комментарии инвестиционной компании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное... читать дальше
.12 марта 2021 года 09:49
Вероятен подъем индекса Мосбиржи в первой половине торговой сессии в пятницу, говорится в комментарии Промсвязьбанка ПСБ. "Учитывая более сдержанную динамику глобальных рынков и фактор конца недели, мы не исключаем в пятницу ослабления покупок на российском рынке акций. Считаем, что индекс... читать дальше
.12 марта 2021 года 09:39
Возможно укрепление курса рубля до уровней 72,6-72,8 руб./$1 в ближайшей перспективе при стабильном внешнем фоне, говорится в комментарии BCS Express. "Российский рубль в условиях роста цены нефти и снижения индекса доллара в четверг укреплялся, однако масштаб движения оказался незначительным.... читать дальше
.12 марта 2021 года 09:28
Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию в пятницу, скорее всего, в диапазоне 3500-3520 пунктов, сообщается в комментарии инвестиционной компании "Алго Капитал". "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным отклонением в пределах 0,1-0,3%, в диапазоне 3500-3520 пунктов. В качестве ближайших... читать дальше
.12 марта 2021 года 09:19
Американский фондовый рынок вырос по итогам торгов в четверг. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу. Цены на нефть снижаются в ходе торгов в пятницу. читать дальше
.12 марта 2021 года 09:18
Курс рубля к доллару, возможно, попытается уйти ниже уровня в 73 руб./$1 в пятницу, предполагает эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич. Настроения на внешних рынках утром пятницы остаются умеренно позитивными - азиатские индексы находятся в "зеленой зоне", однако нефтяные котировки... читать дальше
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