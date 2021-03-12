Индекс Мосбиржи начнет торги в пятницу, скорее всего, в диапазоне 3500-3520п - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию в пятницу, скорее всего, в диапазоне 3500-3520 пунктов, сообщается в комментарии инвестиционной компании "Алго Капитал".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным отклонением в пределах 0,1-0,3%, в диапазоне 3500-3520 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3490, 3480 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3530, 3550 пунктов. После близкого к нейтральному открытия индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Этому способствует смешанное утреннее состояние внешнего фона", - прогнозирует старший риск-менеджер инвесткомпании Виталий Манжос.

Эксперт отмечает, что во второй половине дня участники российских торгов будут привычно ориентироваться на динамику нефтяных фьючерсов и характер открытия рынка акций в США. Среди ряда иностранных статистических показателей косвенное влияние на локальный рынок акций, по мнению Манжоса, способна оказать публикация предварительного мартовского значения индекса потребительского доверия в США от Мичиганского университета (18:00 МСК).

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