Вероятно открытие торгов индекса Мосбиржи в плюсе в пятницу - BCS Express

Вероятно открытие торгов по индексу Мосбиржи в пятницу в небольшом плюсе, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Несмотря на умеренное снижение торгового оборота, индекс Мосбиржи на вечерней сессии четверга сумел подняться к новым историческим максимумам. Таким образом, следующие цели в рамках сценария смещаются в сторону 3600-3620 пунктов. Причем эти рубежи могут быть достигнуты в ближайшие недели, учитывая глобальный оптимизм. Повышенный спрос сохраняется в "голубых фишках" и наиболее ликвидных бумагах. Второй эшелон в последние сессии отстает, и в пятницу ситуация вряд ли поменяется", - пишет аналитик инвесткомпании.

Также Карпунин отмечает, что относительная слабость рубля - позитив для акций российских экспортеров.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.