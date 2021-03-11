Sber CIB составил топ-10 акций РФ с лучшими дивидендными историями

Название Див. доходностьв след. 12 мес. Потенц. роств след. 12 мес. Цена, руб. Татнефть (преф.) 12,6% 4,7% 563 Татнефть 11,7% 11,9% 616 Юнипро 11,3% 7,6% 3 Globaltrans 10,9% - 506 МТС 9,4% 24,2% 317 Группа "ЛСР" 9,5% 15,1% 860 Группа "Эталон" 9,5% 41,4% 124 Магнит 8,8% 24,3% 5087 Детский мир 8,0% 16,0% 140 Совкомфлот 7,7% 36,9% 91

Sber CIB составил топ-10 акций РФ, по которым ожидается самая высокая дивидендная доходность в этом году. Аналитики инвестбанка отмечают, что в лидерах - "Татнефть". Еe бумаги в 2020 году просели сильнее акций других эмитентов в нефтяном секторе. К тому же компания частично не выплачивала дополнительные дивиденды в прошлом году, что позволит ей сейчас быть более щедрой. Группа "Эталон" и "Юнипро" регулярно в последние годы платят хорошие дивиденды. Менеджмент "Юнипро" обещает инвесторам рост дивидендов с 22 копеек на акцию в 2020 до 32 копеек в 2021-2024 году. Но это произойдет при условии, что компания наконец введeт в работу сгоревший в 2016 году энергоблок в Красноярском крае. "Юнипро" уже семь раз переносила его запуск, из-за чего регулярно недополучает платежи с рынка. Планируется, что блок заработает в апреле. Объeм дивидендов Globaltrans должен снизиться с 16,6 млрд рублей в 2020 до 10 млрд рублей в 2021 году - положение компании ухудшилось из-за избытка предложения на рынке полувагонов. По мнению экспертов Sber CIB, вряд ли стоит ожидать сохранения уровня дивидендной доходности у "Совкомфлота" - его результаты по итогам 2021, скорее всего, будут хуже из-за падения спроса на танкерные перевозки. Также аналитики подчеркивают, что у "Магнита" после неблагоприятного 2019 года в 2020 был сильный денежный поток и дивиденды росли. Есть основания полагать, что ритейлер будет щедро платить акционерам в ближайшие два-три года. "Детский мир", в свою очередь, стабильно развивает свой бизнес и наращивает выплаты акционерам. Что касается "МТС", то у компании сложилась благоприятная конкурентная среда, снижаются затраты на капитальные вложения - покрытие сетей 4G достаточно велико, а ввод 5G откладывается по регуляторным причинам. Sber CIB ожидает, что дивидендная доходность оператора в среднесрочной перспективе останется на нынешнем уровне.Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.