|Название
|Див. доходностьв след. 12 мес.
|Потенц. роств след. 12 мес.
|Цена, руб.
|Татнефть (преф.)
|12,6%
|4,7%
|563
|Татнефть
|11,7%
|11,9%
|616
|Юнипро
|11,3%
|7,6%
|3
|Globaltrans
|10,9%
|-
|506
|МТС
|9,4%
|24,2%
|317
|Группа "ЛСР"
|9,5%
|15,1%
|860
|Группа "Эталон"
|9,5%
|41,4%
|124
|Магнит
|8,8%
|24,3%
|5087
|Детский мир
|8,0%
|16,0%
|140
|Совкомфлот
|7,7%
|36,9%
|91
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Главная / Аналитикам / Аналитика / Sber CIB составил топ-10 акций РФ с лучшими дивидендными историями
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11 марта 2021 года 19:09
Sber CIB составил топ-10 акций РФ с лучшими дивидендными историями
Sber CIB составил топ-10 акций РФ, по которым ожидается самая высокая дивидендная доходность в этом году. Аналитики инвестбанка отмечают, что в лидерах - "Татнефть". Еe бумаги в 2020 году просели сильнее акций других эмитентов в нефтяном секторе. К тому же компания частично не выплачивала дополнительные дивиденды в прошлом году, что позволит ей сейчас быть более щедрой. Группа "Эталон" и "Юнипро" регулярно в последние годы платят хорошие дивиденды. Менеджмент "Юнипро" обещает инвесторам рост дивидендов с 22 копеек на акцию в 2020 до 32 копеек в 2021-2024 году. Но это произойдет при условии, что компания наконец введeт в работу сгоревший в 2016 году энергоблок в Красноярском крае. "Юнипро" уже семь раз переносила его запуск, из-за чего регулярно недополучает платежи с рынка. Планируется, что блок заработает в апреле. Объeм дивидендов Globaltrans должен снизиться с 16,6 млрд рублей в 2020 до 10 млрд рублей в 2021 году - положение компании ухудшилось из-за избытка предложения на рынке полувагонов. По мнению экспертов Sber CIB, вряд ли стоит ожидать сохранения уровня дивидендной доходности у "Совкомфлота" - его результаты по итогам 2021, скорее всего, будут хуже из-за падения спроса на танкерные перевозки. Также аналитики подчеркивают, что у "Магнита" после неблагоприятного 2019 года в 2020 был сильный денежный поток и дивиденды росли. Есть основания полагать, что ритейлер будет щедро платить акционерам в ближайшие два-три года. "Детский мир", в свою очередь, стабильно развивает свой бизнес и наращивает выплаты акционерам. Что касается "МТС", то у компании сложилась благоприятная конкурентная среда, снижаются затраты на капитальные вложения - покрытие сетей 4G достаточно велико, а ввод 5G откладывается по регуляторным причинам. Sber CIB ожидает, что дивидендная доходность оператора в среднесрочной перспективе останется на нынешнем уровне.
Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ТОП-АНАЛИТИКА
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