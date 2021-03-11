Возможен подъем индекса Мосбиржи в диапазон 3500-3550п в пятницу - "Фридом Финанс"

Возможен подъем индекса Мосбиржи в диапазон 3500-3550 пунктов в пятницу, говорится в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"Индекс РТС в четверг приблизился вплотную к 1500 пунктам и торгуется около своих двухмесячных максимумов. Нельзя исключать, что в пятницу будет обновлен постковидный пик (прежний составил 1509 пунктов). Впрочем, в базовом сценарии рынок все же отойдет ближе к 1480 пунктам, чтобы немного "остыть", - отмечает аналитик Валерий Емельянов. - Рублевый индекс Московской биржи следует за индексом РТС на фоне нейтрально торгуемой национальной валюты. Индикатор прибавляет около 1% и тоже находится вблизи пиков текущего года. В пятницу преобладающий сценарий - рост рынка в диапазон 3500-3550 пунктов по индексу Мосбиржи, возможно его закрепление на новых исторических максимумах".

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