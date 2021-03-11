ЦБ РФ, вероятно, сохранит ставку на уровне 4,25% на заседании 19 марта - Банк "Санкт-Петербург"

ЦБ РФ, вероятно, сохранит ключевую ставку на уровне 4,25% по итогам заседания 19 марта 2021 года, считают эксперты Банка "Санкт-Петербург".

Рыночные ожидания относительно возможно более быстрого повышения ставки ЦБ РФ усиливаются, после ускорения инфляции в феврале прогнозы постепенно пересматривают вверх, отмечают аналитики.

Зампред ЦБ Алексей Заботкин в среду в своем интервью придерживался риторики регулятора с последнего заседания, но сделал отдельный акцент на том, что условия будут оставаться в 2021 году мягкими именно в среднем.

"Такая формулировка вполне соответствует и постепенному повышению ставки уже с мартовского заседания, так как нейтральный диапазон ключевой ставки сейчас оценивается в 5-6% годовых. Тем не менее мы ждем сохранения ставки на отметке 4,25% по итогам мартовского заседания и не ждем повышения ставки в первом квартале. В дальнейшем действия регулятора во многом будут зависеть от того, начнет ли инфляция замедляться в апреле в соответствии с прогнозом", - указывают эксперты Банка "Санкт-Петербург".

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