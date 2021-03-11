Акции АЛРОСА получат поддержку на фоне хороших продаж и ожиданий высоких дивидендов - Sber CIB

Акции "АЛРОСА", вероятно, получат в ближайшие месяцы поддержку на фоне хороших ежемесячных продаж и ожиданий высоких дивидендов за II полугодие 2020 года, полагают аналитики Sber CIB Ирина Лапшина, Алексей Киричок и Владимир Лежнев.

Компания продала алмазное сырье в феврале 2021 года на сумму $361 млн, что на 17% ниже январского уровня, но чуть выше прогноза экспертов инвестбанка в $300-350 млн. Продажи бриллиантов составили $12 млн. "АЛРОСА" по-прежнему отмечает хороший спрос со стороны конечных потребителей на ключевых рынках, что способствует пополнению запасов огранщиками.

"Если исходить из средней цены реализации около $90/карат, то в феврале "АЛРОСА", возможно, продала примерно 4 млн карат, в том числе около 1,5 млн карат из товарных запасов. Поскольку в январе компания могла продать из запасов 2,5-3,0 млн карат, уровень запасов "АЛРОСА" на конец февраля, вероятно, составил 16-17 млн карат, что лишь немногим выше нормализованного значения 14-15 млн карат. Продолжающееся пополнение запасов огранщиков и относительно низкие товарные запасы "АЛРОСА" создают благоприятный фон для дальнейшего постепенного повышения цен на алмазное сырье", - отмечают аналитики Sber CIB.

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