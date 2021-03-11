.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Аналитикам
Главная  /  Аналитикам  /  Аналитика  /  Акции АЛРОСА получат поддержку на фоне хороших продаж и ожиданий высоких дивидендов - Sber CIB
.
Динамика мировых рынков
.
Валютный рынок
Индикаторы
Товарный рынок
Финансовые инструменты: фьючерсы
Ежедневные итоги: товары
Новости и аналитика
.
Лента новостей
Мнения аналитиков
Лента комментариев
Базы данных
.
База эмитентов
Финансовые инструменты
Рэнкинги ИФ100
Кредитные рейтинги
11 марта 2021 года 17:15

Акции АЛРОСА получат поддержку на фоне хороших продаж и ожиданий высоких дивидендов - Sber CIB

Акции "АЛРОСА", вероятно, получат в ближайшие месяцы поддержку на фоне хороших ежемесячных продаж и ожиданий высоких дивидендов за II полугодие 2020 года, полагают аналитики Sber CIB Ирина Лапшина, Алексей Киричок и Владимир Лежнев.

Компания продала алмазное сырье в феврале 2021 года на сумму $361 млн, что на 17% ниже январского уровня, но чуть выше прогноза экспертов инвестбанка в $300-350 млн. Продажи бриллиантов составили $12 млн. "АЛРОСА" по-прежнему отмечает хороший спрос со стороны конечных потребителей на ключевых рынках, что способствует пополнению запасов огранщиками.

"Если исходить из средней цены реализации около $90/карат, то в феврале "АЛРОСА", возможно, продала примерно 4 млн карат, в том числе около 1,5 млн карат из товарных запасов. Поскольку в январе компания могла продать из запасов 2,5-3,0 млн карат, уровень запасов "АЛРОСА" на конец февраля, вероятно, составил 16-17 млн карат, что лишь немногим выше нормализованного значения 14-15 млн карат. Продолжающееся пополнение запасов огранщиков и относительно низкие товарные запасы "АЛРОСА" создают благоприятный фон для дальнейшего постепенного повышения цен на алмазное сырье", - отмечают аналитики Sber CIB.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
.


.
Лента аналитики
11 марта 2021 года 17:38
ЦБ РФ, вероятно, сохранит ставку на уровне 4,25% на заседании 19 марта - Банк "Санкт-Петербург"
ЦБ РФ, вероятно, сохранит ключевую ставку на уровне 4,25% по итогам заседания 19 марта 2021 года, считают эксперты Банка "Санкт-Петербург". Рыночные ожидания относительно возможно более быстрого повышения ставки ЦБ РФ усиливаются, после ускорения инфляции в феврале прогнозы постепенно...    читать дальше
.
11 марта 2021 года 16:47
Шансы на укрепление рубля до уровня 73 руб./$1 пока остаются - BCS Express
Шансы на укрепление курса рубля к доллару до уровня 73 руб./$1 пока еще остаются, считает эксперт BCS Express Михаил Зельцер. "Российский рубль в четверг протестировал уровни конца прошлой недели, укрепляясь в первой половине сессии ниже уровня 73,4 руб./$1 и 87,7 руб./EUR1. Значимым уровнем...    читать дальше
.
11 марта 2021 года 16:19
Укрепление рубля до 73 руб./$1 и даже ниже вполне возможно - "Открытие Брокер"
Укрепление курса рубля к доллару до уровня 73 руб./$1 и даже ниже пока еще возможно, говорится в комментарии "Открытие Брокер". "Дорогая нефть в рублях (к середине московских торгов в четверг баррель нефти марки Brent стоил около 5070 рублей) и относительно позитивный настрой на глобальных рынках...    читать дальше
.
11 марта 2021 года 15:51
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции TSMC с целью $141
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) с целью $141 за штуку" с горизонтом инвестирования 8-12 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 23%, стоп-приказ: $114, говорится в комментарии инвестиционной компании. Taiwan...    читать дальше
.
11 марта 2021 года 15:22
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции ФСК ЕЭС с целью 0,2335 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "ФСК ЕЭС" с целью 0,2335 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 11%, стоп-приказ: 0,20 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании. "Если обратить внимание на всю...    читать дальше
.
11 марта 2021 года 15:01
Рост инфляции и завершение мягкой денежно-кредитной политики - основные риски инвестирования в акции США - Россельхозбанк
Основными рисками инвестирования в акции США являются неконтролируемый рост инфляции и завершение мягкой денежно-кредитной политики, говорится в аналитическом материале портфельного управляющего "РСХБ Управление Активами" Михаила Армякова. Эксперт напоминает, что в первом полугодии 2020 года во...    читать дальше
.
11 марта 2021 года 14:43
МКБ назвал 5 акций, интересных для средне- и долгосрочных инвестиций
Московский Кредитный Банк (МКБ) подготовил список из пяти эмитентов, акции которых торгуются на Московской бирже и могут быть интересны среднесрочным и долгосрочным инвесторам, формирующим портфель в расчете на скорое оживление в экономике, говорится в аналитическом материале старшего аналитика...    читать дальше
.
11 марта 2021 года 14:20
Индекс S&P500 на торгах в четверг протестирует уровень 3930 пунктов - "Фридом Финанс"
Индекс S&P500 на торгах в четверг протестирует уровень 3930 пунктов, говорится в комментарии "Фридом Финанс". "Технически индекс S&P 500 по-прежнему находится в восходящем тренде. Индикатор MACD близок к переходу на положительную территорию. В случае преодоления сопротивления на уровне 3930...    читать дальше
.
11 марта 2021 года 13:57
"ВТБ Мои Инвестиции" внес изменения в топ-10 акций США
Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" обновили состав топ-10 акций США, убрав акции Southwest Airlines и включив в подборку акции AvalonBay Communities. "Мы увеличили экспозицию на сектор недвижимости и включили в подборку акции AvalonBay Communities. Успешная вакцинация и одобрение нового пакета...    читать дальше
.
11 марта 2021 года 13:25
"Атон" представил ключевые тренды и идеи на глобальных рынках акций в 2021г
Инвестиционная компания "Атон" в рамках дискуссии "Глобальные рынки акций: тренды и идеи" представила свое видение ключевых направлений для инвестиций в 2021 году. Как отметили эксперты инвесткомпании, на данный момент в условиях низкой и растущей инфляции бенефициарами являются страны и сектора,...    читать дальше
.
Страница 1 из 15
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

.