"Финам" открыл торговую идею: покупать акции TSMC с целью $141

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) с целью $141 за штуку" с горизонтом инвестирования 8-12 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 23%, стоп-приказ: $114, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. - это одна из крупнейших в мире компаний, занимающихся производством полупроводников, констатируют эксперты "Финама". На данный момент TSMC имеет более 10 фабрик и планирует открывать еще 6 в США. "Из-за дефицита полупроводниковой продукции в мире новые производственные мощности будут сразу задействованы, что позволит генерировать дополнительную выручку и увеличить чистую прибыль. Учитывая, что публикация планов по расширению производства была во время коррекции технологического сектора, можно утверждать, что последствия новости еще не полностью заложены в цену", - указывают аналитики.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.