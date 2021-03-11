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11 марта 2021 года 15:22
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции ФСК ЕЭС с целью 0,2335 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "ФСК ЕЭС" с целью 0,2335 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 11%, стоп-приказ: 0,20 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании. "Если обратить внимание на всю электроэнергетику, то видно, что многие компании после снижения в марте 2020 года так и не восстановились полностью. Постепенно можно делать ставку на компании, которые финансово устойчивы, обладают потенциалом роста по выручке, имеют низкую долговую нагрузку и большую долю свободных денежных средств на балансе. Из таких компаний стоит выделить "ФСК ЕЭС", которая, помимо потенциала роста, выплачивает высокие дивиденды", - пишут эксперты инвесткомпании. Также аналитики отмечают, что, с технической точки зрения, бумага торгуется на сильном уровне поддержки. "Открывать позиции стоит от текущих уровней с целью 0,2335 руб. При покупке на 20% и выставлением стоп-заявки на уровне 0,20 руб. риск на портфель составит 1%", - указывают они. "ФСК ЕЭС" - российская энергетическая компания, оказывающая услуги по передаче электроэнергии по единой национальной электрической сети (ЕНЭС). Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ФСК/ЕЭС-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ
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