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11 марта 2021 года 15:01
Рост инфляции и завершение мягкой денежно-кредитной политики - основные риски инвестирования в акции США - Россельхозбанк
Основными рисками инвестирования в акции США являются неконтролируемый рост инфляции и завершение мягкой денежно-кредитной политики, говорится в аналитическом материале портфельного управляющего "РСХБ Управление Активами" Михаила Армякова. Эксперт напоминает, что в первом полугодии 2020 года во время введения карантинных ограничений многие компании приостановили выплату дивидендов. В условиях сокращения денежных потоков руководство компаний предпринимало шаги для сохранения денежных средств на своих счетах, чтобы пережить трудные времена без необходимости привлечения дополнительных ресурсов через кредитование или размещение акций. Во второй половине 2020 года экономические условия улучшились, это позволило большому числу компаний восстановить выплату дивидендов. "По данным агентства Bloomberg текущая дивидендная доходность индекса S&P500 составляет 1,49%, что несколько ниже данного показателя за 2020 год - 1,57%. Снижение является отражением ухудшения финансовых показателей компаний в результате введения карантинных мер. В текущем году инвесторы ожидают постепенного снятия ограничений и роста ВВП США по итогам 2021 года выше 6%. Данный прогноз уже нашел отражение в ожидаемой дивидендной доходности по итогам 2021 года, которая находится на уровне 1,54%. В дальнейшем можно ожидать роста дивидендной доходности выше 2% в ближайшие три года", - указывает Армяков. Эксперт в ближайшие годы ожидает роста дивидендных выплат со стороны нефтегазовых компаний. Резкий рост цены нефти и газа в Северном полушарии этой зимой позволил компаниям этого сектора заработать неплохую прибыль. Более того, снижение запасов энергоресурсов по итогу отопительного сезона обеспечит повышенный спрос на нефть и газ, что трансформируется в прибыль компаний нефтегазового сектора. Эти компании уже заявляют о готовности поделиться с акционерами своей прибылью. "Необходимо учитывать, что в прошлом году, благодаря программам поддержки населения со стороны правительства, количество частных инвесторов на фондовом рынке увеличилось, - подчеркивает Армяков. - В этом году этот процесс продолжится. Этот класс инвесторов очень часто обращает особое внимание на дивидендные выплаты по акциям, обеспечивающие стабильный денежный поток в их инвестиционных портфелях. Компании, которые были основными плательщиками дивидендов до пандемии, будут продолжать данную политику. Среди таких плательщиков: производители потребительских товаров, фонды рентной недвижимости, телекоммуникационные гиганты. Например: у компании AT&T Inc. дивидендная доходность может вырасти до 7%, у компании Altria Group - до 9%". В настоящее время портфельный управляющий "РСХБ Управление Активами" видит два основных риска инвестирования в акции на американском рынке: - неконтролируемый рост инфляции. ФРС США уже дал понять, что не будет препятствовать росту инфляции до некоторого предела. Однако, по мнению Армякова, продолжение программ "количественного смягчения" вкупе с фискальным стимулированием и ожидаемой программой инфраструктурных инвестиций способны разогнать инфляцию гораздо сильнее, чем ожидают инвесторы. - окончание мягкой денежно-кредитной политики. "Рост экономики и инфляционные ожидания могут заставить ФРС США начать сворачивать выкуп активов и задуматься о повышении ставки раньше, чем ожидают инвесторы в настоящий момент", - полагает эксперт. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-АКЦИИ-ДИВИДЕНДЫ-АНАЛИТИКА
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