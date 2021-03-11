МКБ назвал 5 акций, интересных для средне- и долгосрочных инвестиций

Московский Кредитный Банк (МКБ) подготовил список из пяти эмитентов, акции которых торгуются на Московской бирже и могут быть интересны среднесрочным и долгосрочным инвесторам, формирующим портфель в расчете на скорое оживление в экономике, говорится в аналитическом материале старшего аналитика "МКБ Инвестиции" Антона Старцева.

1. Привилегированные акции Сбербанка

Сбербанк - крупнейший по активам банк РФ. Менеджмент банка анонсировал выплату дивидендов из прибыли 2020 года на уровне предыдущего года (18,7 руб. на акцию), что подразумевает дивидендную доходность 7,4% исходя из цены закрытия 05.03 по привилегированным акциям. "Для сравнения, дивидендная доходность по индексной корзине индекса Мосбиржи оценивается в 4,7% (расчеты Bloomberg). Мы считаем дисконт к рынку по дивидендной доходности по привилегированным акциям Сбербанка избыточным с учетом перспектив роста прибыли на фоне увеличения деловой активности в экономике в целом", - отмечает Старцев.

2. Обыкновенные акции "Московской Биржи"

Bloomberg Economics оценивает объем накопленных домохозяйствами за время пандемии сбережений в рекордные $2,9 трлн - часть этих средств с высокой вероятностью придет (или ужу приходит) на фондовый рынок, способствуя увеличению оборотов. "Московская биржа" по итогам 2020г увеличила скорректированную чистую прибыль по МСФО на 13,8%, комиссионный доход вырос более чем на 30%. Набсовет биржи рекомендовал выплату дивидендов по итогам года в размере 9,75 руб. на акцию, что подразумевает дивидендную доходность 5,6% к цене закрытия 05.03. Эксперт "МКБ инвестиции" полагает, что у "Московской Биржи" есть значительный потенциал увеличения финансовых показателей и перспективы повышения дивидендов на фоне усиления интереса частных инвесторов к фондовому рынку.

3. Обыкновенные акции "ЛУКОЙЛа"

Наблюдаемое оживление на рынке энергоносителей способствовало росту цены акций "ЛУКОЙЛа" более чем на 20% с начала года, и эксперт банка считает, что потенциал этого роста еще не исчерпан. Консенсус-прогноз Bloomberg по финансовым показателям компании на текущий год подразумевает оценку EV/S = 0,8 (исходя из цены закрытия 05.03) против 1,4 по индексу Мосбиржи и 1,0 - по индексу нефтегазовой отрасли. Восстановление глобального спроса на нефть и нефтепродукты, как ожидается, позволит компании увеличить выплаты акционерам (как в виде дивидендов, так и в форме выкупа акций с рынка).

4. Обыкновенные акции ExxonMobil

ExxonMobil входит в десятку крупнейших вертикально-интегрированных нефтегазовых компаний в мире (как по объему добычи, так и по выручке). Акции компании обеспечивают дивидендную доходность 5,7% в год (к цене закрытия 08.03), что подразумевает заметную премию к рынку (оценка дивидендной доходности по корзине индекса S&P 500 - 1,5%). "Компания пережила сложный 2020г с увеличением долговой нагрузки и сокращением основных финансовых показателей, но мы полагаем, что негативные тенденции прошлого года вполне учтены в котировках акций, в то время как ожидаемое восстановление деловой активности после снятия связанных с пандемией ограничений, по всей вероятности, станет фактором увеличения потребления нефти и нефтепродуктов (усиление инфляционных ожиданий также может способствовать росту цен на сырье)". - указывает Старцев.

5. Обыкновенные акции "Группы ЛСР"

"Группа ЛСР" - один из крупнейших застройщиков и девелоперов жилых объектов в РФ. По итогам 2020 года компания на 12% увеличила объем новых заключенных контрактов в денежном выражении, во многом за счет роста средней цены реализации. "Полная финансовая отчетность за 2020 год пока не опубликована, но операционные результаты позволяют предположить, что второе полугодие было сравнительно успешным для компании, и эта тенденция может сохраниться и в первом полугодии текущего года (в том числе, за счет государственной программы льготной ипотеки), - полагает аналитик "Мои Инвестиции". - В то время как акции Группы ЛСР оценены близко к рынку по мультипликаторам (P/B, EV/S, EV/EBITDA), рассчитанным по раскрытым финансовым показателям, расчет по прогнозным финансовым результатам обнаруживает дисконт к рынку".

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