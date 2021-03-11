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11 марта 2021 года 12:36
Вероятно повышение котировок золота в краткосрочной перспективе - "Финам"
Вероятно повышение котировок золота в краткосрочной перспективе, считает ведущий аналитик "Финама" Анна Зайцева. "Цена золота продолжает коррекционный рост после закрепления выше отметки $1700 за тройскую унцию. Стохастические линии находятся в благоприятном для покупок положении, что указывает в пользу дальнейшего восходящего движения по инструменту в краткосрочной перспективе. Ближайшее сопротивление располагается на уровне $1750, далее - $1800", - указывает в комментарии эксперт инвесткомпании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: МИР-ЗОЛОТО-ПРОГНОЗ
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