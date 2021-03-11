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11 марта 2021 года 12:16
Драйверы для роста акций Аэрофлота в этом году отсутствуют - "Атон"
Аналитики "Атона" полагают, что в данное время нет драйверов для роста акций "Аэрофлота" и подтверждают осторожный взгляд на отрасль авиаперевозок в целом, говорится в комментарии инвесткомпании. "Аэрофлот" опубликовал ожидаемо слабые результаты за IV кв. 2020г по МСФО, отмечают эксперты "Атона". Выручка компании упала на 56% г/г до 67,9 млрд руб. за счет снижения пассажиропотока и невысоких ставок доходностей. Выручка от непрофильных видов деятельности снизилась на 48% до 8.2 млрд руб. Операционные расходы сократились на 33% г/г до 103 млрд руб., из них затраты на персонал упали на 41%, на обслуживание воздушных судов и пассажиров - на 51% г/г и затраты на топливо - на 66% г/г. EBITDA оказалась отрицательной на уровне 4 млрд руб. (против +27.3 млрд руб. в прошлом году). Чистый убыток составил 43,8 млрд руб. (против убытка в 6.8 млрд руб. годом ранее), тем не менее, он был в основном обусловлен убытком по курсовым разницам, а скорректированный чистый убыток составил 32.8 млрд руб., что практически совпадает с консенсусом, подчеркивается в комментарии "Атона". Выручка "Аэрофлота" за 2020г сократилась на 55% до 302 млрд руб., EBITDA снизилась на 84% до 27 млрд руб., а скорректированный чистый убыток составил 113 млрд руб. Чистый долг Группы вырос на 20% г/г до 658 млрд руб. "Результаты оказались ожидаемо слабыми из-за пандемии, но они нейтральны для динамики акций. Телеконференция с менеджментом состоится 11 марта. Мы подтверждаем наш осторожный взгляд на отрасль авиаперевозок и считаем, что сектору понадобятся годы, чтобы восстановить финансовые показатели до "доковидных" уровней, поэтому мы не видим драйверов роста для Аэрофлота в этом году", - отмечают аналитики "Атона". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-АЭРОФЛОТ-АКЦИИ-ПОГНОЗ
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